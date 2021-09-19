28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film ödülü, Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği “Yaramaz Çocuklar” filmi layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü “Cemil Şov” filmindeki performansıyla Ozan Çelik’e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Koridor” filmdeki performanslarıyla Ayşe Demre ve Emel Göksu’ya verildi.

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Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Şebnem Özinal ve Volkan Severcan'ın yaptığı, kapanış ve büyük ödül töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek alana gelmesiyle başladı. Ödül töreninde sahneye çıkan Feridun Düzağaç “Unutma Beni” isimli şarkıyı seslendirdi.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Altın Koza Film Festivali Onursal Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.

Törende bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar da anıldıktan sonra konuşmasını yapmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar sahneye çıktı. Karalar, ”Altın Koza Film Festivali'nin Türkiye sinemasına kattığı kazanım tartışılmaz. Ayrıca insanların karakterin, görüşlerine kattığı önemin de üstünde durmak gerekir. Adana, çok çeşitli kesimlerin birlikte kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Bunda sinemanın rolü büyüktür. Ben de bu festivalin Avrupa'da ve dünyada hakkettiği noktaya gelmesi için elimden geleni yapacağım.” diye konuştu.

Altın Koza Film Festivali'nin En İyi Film Ödülü, Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği “Yaramaz Çocuklar” filmi layık görüldü. En iyi Erkek Oyuncu Ödülü “Cemil Şov” filmindeki performansıyla Ozan Çelik'e verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Koridor” filmdeki performanslarıyla Ayşe Demirel ile Emel Göksu'ya verildi.

“Bir Nefes Daha” film ise 6 dalda ödül alarak gecede dikkat çeken yapımlardan oldu.

Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

– Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Ahmet Necdet Çupur)

Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)

En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Koridor (Emel Göksu-Ayşe Demirel)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Cemil Şov (Ozan Çelik)

En İyi Müzik Ödülü: Cemil Şov (Taner Yücel)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor (İlker Berke)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor (Berrin Önal)

En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Mathilde Van De Moortel-Elif Uluengin-Nicolas Suburlati)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Lacivert Gece (Aslı Bankoğlu)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Eren Çiğdem)

Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Hayal Köseoğlu)

Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Oktay Çubuk)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız (Hakkı Kurtuluş-Melik Saraçoğlu)

Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Zeynep Çupur)

– Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Tapınak (Murat Uğurlu)

Jüri Özel Ödülü: Amayi (Subarna Das)

– Adana Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Arasta (Hüseyin Baltacı-Mutlu Kahya)

Jüri Özel Ödülü: Yoksul Adamlar Nasıl Ölür (Serkan Kaçmaz)

– Ulusal Öğrenci Kısa Filmleri Yarışması

En İyi Deneysel Film: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)

En İyi Belgesel Film: Kış (Berrin Öz)

En İyi Kurmaca Film: Mesafeler (Efe Subaşı)

En İyi Canlandırma: Sudan Çıkmış Balık (Nur Özkaya)