28’inci sezonda 4 farklı oyun

Tiyatrokare 28. sanat yılında değişik izleyici kitlelerine hitap eden beş farklı oyun sahneleyecek. Ahmet Ümit'in Beyoğlu'nun En Güzel Abisi kitabından uyarlanan oyun, bu yıl izleyicilerle buluşacak.

Melek Baykal'ın sekiz yıl sonra sahneye döndüğü ve Suna Keskin ile başrolü paylaştığı Ahududu, bu yıl dördüncü sezonuna girecek. Nedim Saban tarafından modern toplumda suç, ceza, masumiyet kavramları öne çıkartılarak sahneye konulan oyunda Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban'ın yanı sıra Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Ender Gülçiçek, Aysuda Dalgıç rol alıyorlar.

Ahududu, 28 Eylül, 18 Ekim, 22 Kasım, 18 Aralık'ta Trump Kültür Merkezi, 14, 15 Kasım'da Ankara Şinasi Sahnesi, 4 Aralık Bursa, 5 Aralık İzmir AKM, 6 Aralık'ta Konak, 7 Aralık'ta Aydın'da sahnelenecek.

İnteraktif komedi Şen Makas da bu yıl Tiyatrokare’nin perde açan oyunlarından olacak. Nedim Saban’ın yönettiği, Anıl Ateş Işık'ın sahne tasarımını yaptığı oyunda, Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho oynuyor. Şenmakas, 12 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi, 24 Ekim, 11 Aralık'ta Trump Kültür Merkezi, 24 Kasım'da Kozyatağı'nda oynanıyor. Oyun, turnelerine 11 Kasım Karadeniz Ereğli, 12 Kasım Konya Ereğli, 13 Kasım Ankara Şinasi Sahnesi'nde devam ediyor.



Geçtiğimiz sezonun öne çıkan oyunlarından Süper İyi Günler, Nedim Saban'ın yenilikçi rejisi ve özenli Türkçe çevirisiyle sahnede. Emir Özden'e üç farklı oyunculuk ödülü kazandıran proje, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Yılın Prodüksiyonu seçildi. Oyunda Emir Özden'in yanı sıra, Korel Cezayirli, Ayça Erturan, Didem İnselel, Cem Arslan, Onur Kırat, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Beste Koçak, Sevcan Başaydın, Uğur Can Arıkan rol alıyor. Suna Keskin ise büyük bir sürpriz yaparak oyunun ikinci yılına 17 yaşındaki Christopher'ın 75 yaşındaki en yakın arkadaşı olarak katılıyor. Süper İyi Günler, 30 Ekim'de Kozyatağı'nda, 9 Kasım'da Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'nde perde açacak. Oyun 16, 17 Kasım Ankara Şinasi Sahnesi'nin ardından, 18 Kasım'da Konya, 23 Kasım, 14, 15 Aralık'ta Trump Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.