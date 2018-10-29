29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Milli Mücadele ile ilgili filmler…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Milli Mücadele ile ilgili filmler…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, beyazperdede de işlenen bir konu oldu.

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İşte, Cumhuriyet ve Milli Mücadele ile ilgili filmler…

ATEŞTEN GÖMLEK – 1923

Muhsin Ertuğrul’un yönettiği Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ilk filmdi. Halide Edip Adıvar’ın romanından uyarlanan filmde Bedia Muvahhit ve Neyyire Neyir rol alıyor. Film, 1950 yılında tekrardan çekilmişti.

BİR MİLLET UYANIYOR – 1932



Milli Mücadele ile ilgili ikinci filmin yönetmenlik koltuğunda yine tiyatromuzun duayen ismi Muhsin Ertuğrul oturuyor. Bir Millet Uyanıyor, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun eserinden sinemaya uyarlandı. Film, Kuvayı Milliyeci Yüzbaşı Davut (Ercüment Behzat Lav) ve emir eri Tilki'nin (Selim Naşit) yaşadıklarını anlatıyor.

DÜŞMAN YOLLARI KESTİ – 1959

Osman Fahri Seden’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde Eşref Kolçak ve Sadri Alışık yer alıyor. Film, özel bir görev için Anadolu’ya giden yüzbaşı ile Dahiliye Nezareti memurunun arasında geçenleri yansıtıyor.



AŞKTAN DA ÜSTÜN – 1960

Bu filmde de yine Osman Fahri Seden yönetmenlik koltuğunda oturuyor. Filmde Binbaşı Kemal rolünü ise Ayhan Işık canlandırıyor. Filmde ayrıca Ahmet Mekin de yer alıyor. Kuvayi Milliyecilere zarar veren casusu bulmak için harekete geçen Binbaşı Kemal’in hikayesini anlatan film, Milli Mücadele’den kesitler sunuyor.



ATEŞTEN GÜNLER – 1987

Ziya Öztan’ın yönetmenliğini üstlendiği film Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek eserinden uyarlandı. I. Dünya Savaşı’nı, işgali ve Milli Mücadele’yi anlatan filmin başrolünde Zuhal Olcay ve Ahmet Levendoğlu yer alıyor.

KURTULUŞ – 1994

Kurtuluş’un yönetmenlik koltuğunda da Ziya Öztan oturuyor. 6 bölüm olarak yayınlanan Kurtuluş’un senaryosu Şu Çılgın Türkler kitabının da yazarı olan Turgut Özakman tarafından kaleme alındı. Film, İnönü Muharebesi'nden Mudanya Mütarekesi'ne kadar uzanan 1,5 yılı anlatıyor. Filmde Atatürk’ü Rutkay Aziz, İsmet İnönü’yü Savaş Dinçel canlandırıyor.

CUMHURİYET – 1998

Cumhuriyet, Kurtuluş’un devamı olarak TRT tarafından çekilmişti. Ziya Öztan’ın yönetmenlik koltuğunda ve ilk yıllarını konu alıyor.



SON OSMANLI: YANDIM ALİ – 2007

Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği film İstanbul’un işgal edildiği günlerde Mustafa Kemal Atatürk ile tanışan Yandım Ali’nin hikayesini anlatıyor. Filmde Ali’yi Kenan İmirzalıoğlu canlandırıyor. Ayrıca kadroda Cansu Dere de yer alıyor.

VEDA – 2010

Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda, Mustafa Kemal'in Selanik'teki çocukluk yıllarında başlıyor ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sürüyor.