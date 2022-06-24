29. İstanbul Caz Festivali başlıyor

29. İstanbul Caz Festivali, bu hafta sonu başlıyor. 7 Temmuz'a kadar sürecek olan festival, ücretsiz park konserleriyle de şehrin 6 farklı ilçesindeki parklara da yayılacak.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali, bu hafta sonu başlıyor. Festival ilk hafta sonunda, Beşiktaş Sanatçılar Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleştireceği ücretsiz Parklarda Caz konserleri gerçekleştirecek.

25 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda saat 18.00’de başlayacak olan konserde Genç Caz+ finalistlerinden, Elif Çohaz Quintet, Chai Beans ve Jelly Beans'in ardından Botticelli Baby sahnede olacak.

26 Haziran Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 17.45’te başlayacak Parklarda Caz konserinde ise Botticelli Baby’nin performansından önce Baturay Yarkın Trio & Nağme Yarkın ile Genç Caz+ finalistleriden Chai Moto ve Always Knows dinleyicilerle buluşacak.

Şehrin dört bir yanında düzenlenecek olan Parklarda Caz konserleri, Karaköy Sahil Park, Şişli Habitat Parkı, Göztepe Özgürlük Parkı ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro Sanatçılar Parkı’nda devam edecek.

Festival, 7 Temmuz’a kadar sürecek.