29. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

29. İstanbul Caz Festivali, bu yıl 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 25 yıldır gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali bu yıl 29. kez düzenlenecek.

25 Haziran’da başlayacak olan festival bu yaz da cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul'un farklı mekânlarında dinleyicilerle buluşturacak.

13 günlük festival maratonunda konser verecek isimler arasında Grammy Ödüllü caz sanatçısı Dianne Reeves, pop-caz vokali ile Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Melody Gardot, John McLaughlin, Enrico Pieranunzi, Teoman, Kalben, Yom, rock grubu Boom Pam, afrobeat ile funk’tan beslenen Kutiman ve daha birçok isim var.

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki parklarda yapılacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

29. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü caz sanatçısı Hayati Kafe’ye verilecek.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 21 Mart’ta saat 10.30’da başlayacak indirimli ön satışların ardından 25 Mart’ta saat 10.30’da genel satışa çıkıyor. Biletler passo.com.tr’den ve İKSV ana gişeden satın alınabilecek.