29. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

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29. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, yarın başlayacak ve 21 Aralık’a kadar sürecek. Türkiye'den ve dünyanın birçok değişik ülkesinden seçilmiş, çok sayıda ödül kazanmış kısa metraj filmler sinemaseverlerle buluşacak. ‘Kurmaca’, ‘Belgesel’, ‘Canlandırma ve Deneysel’ kategorisinde filmleri değerlendiren ‘Ulusal Yarışma Seçici Kurulu’ bu yıl, yönetmen Selim Demirdelen, oyuncu Nalan Kuruçim, sinema yazarı Cem Altınsaray, oyuncu Tülin Özen ve belgesel film yönetmeni Dr. Nagihan Çakar Bikiç'den oluşuyor. Ödüller, 21 Aralık’ta saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Bir hafta sürecek festival boyunca toplam 185 kısa film, her gün saat 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 olmak üzere 4 seansta izleyiciyle buluşacak. Her film değişik gün ve seanslarda 2 kez gösterilecek. Filmler, dönüşümlü olarak İstanbul Fransız Kültür Merkezi-Taksim ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi-Tepebaşı sinema salonlarında ücretsiz olarak gösterilecek.