3 bin 600 yıllık Hitit mührü

Çorum'da yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık Hitit mührü sergilenmeye başladı. Mührün dünyada sadece 3 örneği bulunuyor.

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Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunan bronz mühür Çorum Müzesi’ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Bir örneği ABD’de diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda krem kutusunda bulunmuştu.

Üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor.

Müze Müdürü Metin Çakar, damga mührün Çorum Müzesi’ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi. (İHA)