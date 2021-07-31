3 bin yıllık Frig Vadisi’ndeki tahribata temizlik

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen, bünyesindeki 3 bin yıllık tarihi eserler ile görenleri mest eden Frig Vadisi'ndeki tarihi eserlerin üzerine sprey boya ile yazılan yazılar özel bir teknik kullanılarak yapılara zarar verilmeden silinmeye başlandı.

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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ve çevresinde tarihi eserler üzerine sprey boyalar ile yazılan yazılar özel bir teknik kullanılarak silinmeye başlandı.

Eserler üzerindeki yazılar kumlama tekniği kullanılarak silinirken aynı zamanda eserlere de zarar verilmiyor.

Çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Frigya bölgemizdeki tarihi yapılara yazılan yazılar siliniyor. Yaptığımız yeni kamera sistemleriyle kontrol edeceğiz. Sorumlulara gerekli cezaları vereceğiz. Ancak insanın içi acıyor. Bunları silmek o kadar zahmetli ki ayrıca bir maliyeti var. Değerlerimizi birlikte korumalıyız” dedi. (İHA)