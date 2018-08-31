3. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri’yle geçmişin izlerini, Müzeyyen Senar’la geleceğe taşıyacak. 8- 9 Eylül tarihlerinde 2 gün sürecek Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.

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Kasetten, CD'ye, MP3'ten, dijital müzik platformlarına doğru yol alan müzik endüstrisinin görkemli başlangıcı oldu Taş Plaklar… Müzik formları ve türleri değişse de müzikseverlerin gönlündeki yerini korudu. Kadıköy Belediyesi geçen 2 yılda olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un önemli plakçılarını plakseverlerle bir araya getiriyor. Plak müdavimlerinin buluşacağı Kadıköy Plak Günleri'nde plak stantlarının yanı sıra plakla ilgili söyleşiler, imza günü ve konserler olacak.

MÜZEYYEN SENAR'IN 1967 MODEL ARABASI DA PLAK GÜNLERİNDE

Kadıköy Plak Günleri'nin 2016 yılında düzenlenen ilk etkinliğinde Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yılında düzenlenen ikinci etkinliğinde ise Fikret Kızılok anılmıştı. Plak günleri bu yıl 2015 yılında hayatını kaybeden Müzeyyen Senar'ın 100'üncü yaşını kutlayacak. Müzeyyen Senar plaklarının döneceği etkinlik alanında, Senar'ın 1967 model Anadol marka arabası ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer alacak.

BABA ZULA KONSERİ İLE SON BULACAK

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi toplayan Kadıköy Plak Günleri'ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da ziyaretçi akınına uğraması beklenen Plak Günlerinde, taş plaklar, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için düzenlenecek oturumlarda dönecek. Ayrıca radyocu Gülşah Güray ve Kanat Atkaya “Radyocular Plakları Anlatıyor” söyleşisinde plak dünyasına dair bilgilerini paylaşacak. Etkinlikte her iki gün de konserle sonlanacak. 8 Eylül Cumartesi 20:00'de ‘Gözyaşı Çetesi'; 9 Eylül Pazar günü ise Baba Zula konser verecek.

PROGRAM

8 Eylül Cumartesi 2018

12.00 Kapılar açılır

13.00 Açılış 70-80'ler Türkçe Pop

14.00 70-80'ler Yabancı Pop

15.00 Muhabbet/ “Radyocular Plakları Anlatıyor” / Gülşah Güray, Kanat Atkaya

16:00-17:00 Oldies But Goldies

19:00 Müzeyyen Senar ‘100 yaşında'/ Türk Sanat Müziği

20:00 Konser, Gözyaşı Çetesi

22:00 Kapanış

9 Eylül Pazar 2017

12.00 Kapılar Açılır / Chanson, Jazz/Blues

15:00 Reggae

16:00 Indie, Alternative, Post Punk ve Punk

17:00 Classic Rock, Progressive, Psychedelic Rock

18:00 Elektronik

20:00 Konser/Baba Zula

22:00 Kapanış