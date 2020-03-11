3. Kepez Kitap Fuarı virüs nedeniyle iptal edildi

Kepez Belediyesi'nin bu yıl ‘Su' teması ile düzenleyeceği 3. Kepez Kitap Fuarı, Corona virüsü tehlikesine karşı iptal edildi.

BU YIL DA 400 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ BEKLENİYORDU

İlk yıl ‘Mimar Sinan' teması ile düzenlenen ve 380 bin ziyaretçi ağırlayan Kepez Kitap Fuarı, ikinci yıl ise ‘Çevre' teması ile düzenlenerek 400 bin ziyaretçi ağırlamıştı. Bu yıl da 400 bine yakın ziyaretçi bekleniyordu.

KEPEZ BELEDİYESİ DUYURDU

Bütün dünyada görülen yeni Corona virüsü hastalığı salgınına karşı Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce alınan tedbirler kapsamında, 13-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Kepez Kitap Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

Kepez Belediyesi, çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan fuarın, vatandaşların sağlığı gözönünde bulundurularak iptal edilme kararı aldı.