Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” başvuruları başladı. 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan festivalde; 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim olacak. Son başvuru tarihi ise 21 Eylül...

Bu yıl 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”ne başvurular başladı. Başvurular, 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

Festivalde 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları “3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”, kapanışını ise sürpriz konserle yapacak.

Birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL'lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca Jüri Özel Ödülü ve Siirt İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de yer alacak.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Şükrü Avşar (Yapımcı – Jüri Başkanı)

Şaban Kızıldağ (Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi)

Sadullah Şentürk (Yönetmen)

Nursel Köse (Oyunu)

Orhan Güner (Oyuncu)

Nasuhi Güngör (Yazar)

Eyüp Boz (Görüntü Yönetmeni)

Selin Tunç (Senarist)

Cevriye Demir (Yönetmen)

Burhan Gün (Avukat)

Nagihan Çakar Bikiç (Akademisyen)