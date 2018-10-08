3. Sinopale Film Festivali’ne geri sayım

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Sinop Belediyesi ve Avrupa Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen ve direktörlüğünü yönetmen Yusuf Emre Yalçın’ın üstlendiği 3. Sinopale Film Festivali kapsamında film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, film atölyesi ve konser etkinlikleri yer alıyor. Festival, Sinop'un kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmayı ve gençleri yerel film üretimine teşvik etmeyi amaçlıyor. Festivale ikisi Türkiye’den birisi ise Almanya’dan 3 uzun metraj film ve 40'a yakın kısa film katılıyor. Uzun metraj filmler arasında dünya prömiyeri 68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen Burak Çevik imzalı “Tuzdan Kaide”, dünya prömiyeri 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde gerçekleşen Merve Bozcu ve Su Baloğlu imzalı “Onun Filmi” ve birçok festivalden ödülle dönen Ayat Najafi imzalı “Ülkesiz Şarkılar” filmleri yer alıyor. Kısa film seçkileri ise Kısa Film Yönetmenleri Derneği, Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali ve Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'yle yapılan işbirlikleri sonucunda oluşturuldu. Festivalde Sinoplu yönetmen Caner Özdemir'le belgesel film atölyesi ve Sinoplu yönetmen Canberk Şimşek'in film gösterimi ve söyleşisi de yer alıyor.

GÖSTERİMİ YAPILAN FİLMLERE TELİF ÖDENECEK

Sinopale Film Festivali bu yıl aldığı bir kararla, kısa film yapımcılığına destek amacıyla kısa film yönetmenlerine ve gösterimi yapılacak ulusal kısa filmlere telif ödeyecek. Festival Sinop Belediyesi, Opet, Goethe-Institut Ankara, Goethe-Institut İstanbul, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Haber Atölyesi, Çözüm Organizasyon, Otel 117, Antik Otel, Ayyıldız Foto destekleriyle gerçekleştiriliyor.