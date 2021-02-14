30 yıldır Avrupa’da zeybek oynuyorlar

Pamukkale Halk Oyunları Kulübü (PAHOY) Avrupa'da Türk halk oyunlarını sahneledi. 1986'dan beri mesleğini tutkuyla yapan Deniz Semerci, “İngiltere, ada ülkeleri ve Rusya hariç Avrupa'da festivallere katılan PAHOY, öğrencileri ile Zeybek ve Teke yöresi oyunlarını sahneye taşıdı. En az 20 bin kişiye dokunduk.

1991'den beri yurt dışında festivallerde hak kültürümüzü tanıtıyoruz. Yabancılar yöresel oyunlarımızı mistik buluyor ve çok beğeniyor. Derneği ilk kurduğumuzda yurt dışına gidebileceğimize kimse ihtimal bile vermiyordu” dedi.

HİÇ BİR DESTEK GÖRMEDİK

34 yıldır PAHOY'un başkanlığını yürüten Semerci şöyle devam etti: “Asıl amacımız kültürümüzü dünyaya tanıtmaktı. Yurt içi festivallerle başladık. 1991 yılında Fransa'dan davet aldık. 2019'a kadar en az bir yurt dışı festivaline katıldık. Sonra ekonomi kötüleşti. Hiçbir destek görmedik. Türk kültürünü yıllarca tanıttık, kimseden bir şey beklemedik.”

ARKADAŞLARIMIZI DESTEKLEDİK

“Festivallere kalabalık ekiplerle katıldık” diyen Deniz Semerci, “45 kişiden az olmadık. Herkes giderlerini kendi karşıladı. Maddi durumu uygun olmayan arkadaşlarımızı biz destekledik. Denizli Büyükşehir Belediyesiyle proje yürüttük. Onların katkısı gri pasaport oldu” diye konuştu.

MODERN DANSLARDA ÖĞRETİLİYOR

PAHOY'da en az 20 bin kişiye halk dansları öğrettiklerini vurgulayan Semerci, okullarda da öğrencilere ders verdiklerini belirtti. PAHOY'da halk oyunlarının yanı sıra bale, tango, salsa gibi mordern danslar da öğretiliyor. Denizli'de halk eğitim merkezi salonlarında, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı gösteriler yapan PAHOY'da her yıl 300 dansçının katılımı ile müzikaller sahneleniyor.