31. Ankara Film Festivali’nin ödülleri belli oldu

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin kazananları belli oldu. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek” filmine verilirken; En İyi Yönetmen Ödülü ise “Topal Şükran’ın Maceraları” filmiyle Onur Ünlü’ye verildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin kazananları belli oldu. Küresel pandemi önlemleri nedeniyle seyirciye kapalı olarak Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı gecede ulusal uzun, belgesel ve kısa film dallarında ödüller sahiplerini buldu.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yarıştı. Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun yaptığı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan'dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi, “Bencil, sıkışmış dünyalarından çıkamayan bireylerin, büyümekte olan bir çocuğu anlamadaki acizliklerini çok etkileyici bir dille anlatabilme becerisi ve toplumsal çürümeye yaptığı vurgudan dolayı” “Bilmemek” filmini En İyi Film seçti.

“Bilmemek”, En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu (Senan Kara) ve En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu (Emir Özden) dallarında da ödüllerin sahibi oldu.

EN İYİ YÖNETMEN ONUR ÜNLÜ

En İyi Yönetmen Ödülü ise “Topal Şükran'ın Maceraları” filmiyle Onur Ünlü'ye verildi. Emel Erden de aynı filmdeki çalışmasıyla En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü kazandı.

Festivalin kurucusu Mahmut Tali Öngören adına verilen En İyi İlk Film Ödülü'nü bu yıl, Cihan Sağlam'ın yazıp yönettiği “Uzun Zaman Önce” adlı filmi kazandı. Serdar Orçin'e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Uygur Yiğit'e de En İyi Özgün Müzik Ödülü verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Aşk, Büyü Vs.”deki performansıyla Selen Uçer'e verildi. Filmin yönetmeni ve yazarı Ümit Ünal da Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.