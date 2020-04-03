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31. Ankara Uluslararası Film Festivali corona virüsü nedeniyle ertelendi
31. Ankara Uluslararası Film Festivali corona virüsü nedeniyle ertelendi
Bu yıl 4-14 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali corona virüsü nedeniyle ertelendi
Kültür Sanat 3 Nisan 2020 - 13:58

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, tüm etkinliklerin de tek tek ertelenmesine neden oluyor. Bu etkinliklerden biri de 31. Ankara Uluslararası Film Festivali… Etkinliğin bu yıl 4-14 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyordu.

Ankara Uluslararası Film Festivali’nden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart itibarıyla başvuru sürecinin tamamlandığı festivale, 1278 film başvurusunun yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca değerlendirmelerin jüri tarafından devam ettiği, sonuçların ise ileriki günlerde açıklanacağı bildirilerek festivalin, ileri bir tarihte gerçekleştirileceği söylendi…

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