31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belli oldu. Filmler, bu yıl 50 bin TL değerindeki ödül için yarışacak.

Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun yapacağı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan'dan oluşan jürinin değerlendireceği 9 film, Ankara'da ilk kez seyirciyle ve sinema salonlarında buluşacak.

VİRÜSE KARŞI ÖNLEM ALINDI

3 Eylül’de başlayacak olan ve Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleşecek festivalin kazananları 11 Eylül'de festivalin Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.

Haziran ayında düzenlenmesi planlanan ve küresel salgın nedeniyle ertelenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’ndel, gösterimler, yüzde 50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.

İŞTE, YARIŞACAK FİLMLER

Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal

Bilmemek / Leyla Yılmaz

Ceviz Ağacı / Faysal Soysal

Kovan / Eylem Kaftan

Omar Ve Biz / Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er

Şair / Mehmet Emin Yıldırım

Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü

Uzak Ülke / Erkan Yazıcı

Uzun Zaman Önce / Cihan Sağlam