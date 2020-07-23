31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun yapacağı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan'dan oluşan jürinin değerlendireceği 9 film, Ankara'da ilk kez seyirciyle ve sinema salonlarında buluşacak.
VİRÜSE KARŞI ÖNLEM ALINDI
3 Eylül’de başlayacak olan ve Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleşecek festivalin kazananları 11 Eylül'de festivalin Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.
Haziran ayında düzenlenmesi planlanan ve küresel salgın nedeniyle ertelenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’ndel, gösterimler, yüzde 50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.
İŞTE, YARIŞACAK FİLMLER
Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal
Bilmemek / Leyla Yılmaz
Ceviz Ağacı / Faysal Soysal
Kovan / Eylem Kaftan
Omar Ve Biz / Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er
Şair / Mehmet Emin Yıldırım
Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü
Uzak Ülke / Erkan Yazıcı
Uzun Zaman Önce / Cihan Sağlam