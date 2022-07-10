31 gazeteci, ‘Medyanın El Kitabı’nda buluştu

Dr. Kubilay Çelik, 31 başarılı medya mensubu ile görüşerek kaleme aldığı kitabında, iletişim fakülteleri ile sektör arasındaki uçuruma dikkat çekti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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48 yıllık gazeteci ve akademisyen Dr. Kubilay Çelik, “Medya Okuyan ve Medyayla İlgilenenlerin El Kitabı Medya ve İletişim” adlı gazetecilikle ilgili temel konuların yer aldığı kitabında, 31 ünlü medya mensubunun deneyimlerini aktardı.

Sektör ile iletişim fakülteleri arasında büyük bir kopukluk olduğunun altını çizen Çelik, 73 üniversitede iletişim fakültesi bulunduğunu kaydederek, “Masanın iki tarafını da biliyorum, medya sektörünü de, akademik camiayı da… Kitaptaki 31 kişinin ortak özelliği, her birinin iletişim eğitimi almış olmaları, hem de kendi alanlarında başarılı isimler olmasıdır. Sektörün üçte ikisi, iletişim eğitimli değil. Gazeteciliğin de tıpkı doktorluk veya avukatlık gibi bir ‘meslek' olarak kabul görmesi için, yalnızca bu işin eğitimini alan kişiler tarafından yapılıyor olması gerekmektedir” dedi.

Kitapta Çelik'in, SÖZCÜ Genel Yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlarımız Rahmi Turan, Yılmaz Özdil, Korkusuz yazarı Can Ataklı'nın yanı sıra aralarında Haluk Şahin, Pınar Aktaş, Emin Çapa, Mete Çubukçu, Sedef Kabaş'ın da bulunduğu gazetecilerle yaptığı görüşmeler yer alıyor.

Aslolan halkın gerçek gündemi

SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: Gazeteciliğin sırrı halkı iyi tanımak, halkın nabzını tutmak ve halktan kopmamaktır. Bir gazeteci; halkın içinde gezmeli ve onlar gibi yaşamalıdır. Gazete yaparken de ‘sanal gündem'i değil, halkın ‘gerçek gündemi'ni dikkate alırım.

Gazetecilik korkunç bir noktada

Yılmaz Özdil: Türkiye'de üç işi, canı çeken herkes yapabiliyor. Siyasetçilik, müteahhitlik, gazetecilik. Bu yüzden siyasetimiz berbat. Binalarımız en ufak bir depremde yıkılıyor, sel basıyor. Gazetelerimiz de işte böyle; yalakalıkla, cahillik arasında korkunç bir noktaya geldi.

Halkın verdiği tepkiyi gözlerdim

Rahmi Turan: Geçmişte Cağaloğlu'ndaki Talat'ın Kahvesi, bizim toplanma yerimizdi. TRT'nin 19.00 haberlerini orada izlerdik. Cağaloğlu piyasasından insanlar da oraya gelirdi. Televizyon izlerken; onların haberlere ve politik liderlere karşı verdikleri tepkileri takip ederdim.

Sektörde market medyası türedi

Can Ataklı: Son dönemdeki ‘market medyası' türedi. Her görüşten insan olsun mantığının altında çok satma planı yatar. Bu yol başarılı olabilir ama, o zaman da hükûmet politikaları devreye girer ve eleştirilmekten, uyarılmaktan rahatsız olur. Baskı uygulama yoluna giderler.