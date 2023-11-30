3,1 milyar TL değerindeki kayıp tablo elli yıl sonra ortaya çıktı

Resmi kayıtlarda kaybolduğu tespit edilen ünlü ressam Botticelli'nin tablosu Napoli yakınlarındaki bir aile evinde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalyan devletinin kayıtlarından kaybolan Sandro Botticelli’nin 50 yılı aşkın süredir unutulduğu söylenen tablosu, Napoli’de ortaya çıktı.

Tarihi 15. yüzyıla dayanan ve değerinin yaklaşık 3,1 milyar TL (100 milyon euro) olduğu tahmin edilen sanat eseri, başlangıçta Santa Maria la Carità kasabasındaki bir kilisede muhafaza edilmiş, daha sonra onu nesiller boyunca özel bir konutta saklayan yerli bir aileye emanet edilmişti.

Sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı, İtalyan Rönesans ustasının son eserlerinden biri olan tablo, daha sonra devletin radarından düştü ve birçok kişi onun tamamen kaybolduğunu düşündü.

KAPSAMLI BİR RESTORASYONDAN GEÇECEK

Napoli’nin kültürel mirasının korunmasından sorumlu Massimiliano Croce konuyla ilgili olarak, “Yetkililerin Botticelli tablosunun saklandığı özel konutu en son denetlemesi 50 yıldan fazla bir süre önceydi. O zamandan beri, açıklanamaz bir şekilde tablo, yetkililer tarafından unutulmuştu. İncelenecek bu eserleri araştırdıktan sonra Botticelli’ye ait bir tablonun 50 yılı aşkın süredir bir evde bulunduğunu anlayınca incelemeye karar verdik.”

“Eserin, cilaların oksidasyonundan kaynaklanan çok sayıda aşınma ve renk değişikliği nedeniyle kötü durumda olduğu anlaşıldı. Tuvalin artık halk tarafından görülebilmesi umuduyla kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılacak.” dedi.

Yetkililer şimdi tablonun gerçekten onu bir yüzyıldan fazla süredir saklayan aileye ait olup olmadığını araştırıyor.

İlginizi Çekebilir Picasso tablosu tahminleri aştı... 139 milyon dolara satıldı

İlginizi Çekebilir Monet'nin uzun yıllar saklı kalan tablosu 91 milyon TL'den satışta