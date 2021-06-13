32 enstrüman icat etti

ZAFER Baykal, 46 yıllık yaşamının büyük kısmını sanata adamış bir isim… Hem bireysel hem de akademik çalışmalar yürüten Baykal, bugüne kadar resim, müzik ve edebiyat alanında eserler ortaya çıkardı. Baykal son 16 yıldır ise kendisini müzik ve ritmin dünyasına teslim etmiş durumda. Baykal, “İçimde çocukluktan gelen bir müzik sevgisi var. Babam bana bağlama çalmayı öğretti ancak ben ondan gizli gizli bağlamayı ritim aleti olarak kullandım. Okulda yoklama defteri ile evde eşyalarla ritim tutardım. Üniversitede de arkadaşlarımın gitarlarını alarak telleriyle ritim yapıyordum. İçimde her zaman farklı bir ritim arayışları vardı” dedi.

PET ŞİŞELERLE BAŞLADI

Baykal, enstrüman yapımına ise 5 litrelik pet şişeleri kesip ritim aletine çevirmekle başlamış. Ardından su damacanası kullanan Baykal, Afrika'daki İgbo kabilesinin kullandığı Udu adlı enstrümandan etkilenerek bugüne kadar 32 çeşit enstrüman icat ettiğini söyledi.

Hayalim sadece kendi enstrümanlarımla konser vermek

BAYKAL icat ettiği enstürmanları ise şöyle anlattı:

“İcat ettiğim her enstrüman farklı sesler çıkarıyor. Bu enstrümanların hepsi bana özgü ve dünyada başka bir eşi yok. Elim her çamura değdiği zaman bir müzik aleti üretiyorum. İlk ürettiğim müzik aleti ise Zafudu ismini verdiğim bir enstrümandır” dedi.

Ürettiği enstrümanlardan şu anda sadece 6 tanesini aynı anda sahnede çaldığını söyleyen Baykal, “Yurt içi ve yurt dışı konserlere katıldım. İsviçre ve Bükreş'te konserler verdim. Ayrıca konserlerin yanında yaptığım enstrümanları tanıtan sergiler açtım, konferanslar verdim. Bu enstrümanlar her müzik dalında kullanılabilir. Bu müzik aletleriyle klasik müzik de çaldım, türkü de çaldım. Caz yapanlara eşlik ettim. Etnik müzik yaptım” ifadelerini kullandı. Sanatçı hedeflerini ise şöyle sıraladı:

“Bu zamana kadar çeşitli konserler verdim. Ancak ilk hayalim 120 kişilik bir koroda sadece benim enstrümanlarımın çaldığı büyük bir konser vermek. İkinci büyük hayalim ise kültür elçisi olmak.