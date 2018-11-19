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37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı geçen seneyi arattı
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı geçen seneyi arattı
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na bu yıl 611 bin 444 kişi katıldı. Geçen yıl düzenlenen fuara 742 bin 445 kişi katılmıştı.
Kültür Sanat 19 Kasım 2018 - 12:04

37. İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı dün akşam saat 19:00’da sona erdi. Fuarı bu yıl toplam 611 bin 444 kitapsever ve sanatsever ziyaret etti. Fuarı ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 artış göstererek 183 bin  755'e ulaştı.

Ekonomik zorluklar bu yılki fuara da yansıdı. Kitapevlerinin birçoğu kitaplara zam yapmak zorunda kaldı. Bu zorluklar fuardaki ziyaretçi sayısını da etkiledi. Geçen yıl fuarı ziyaret eden kişi sayısı 742 bin 445 kişiydi. Bu yılki katılım sayısı 130 bin civarında düştü.

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