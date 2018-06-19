37 yıl önce kurulan ‘Horizon’ geri dönüyor

1981 yılında ilk olarak 'Keops' adıyla yola çıkan rock grubu 'Horizon', yenilenen kadrosu ve repertuvarıyla bir kez daha müzikseverlerin karşısına çıkacak.

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37 yıl önce usta müzisyen Vartkes Keşiş'in 4 arkadaşıyla birlikte kurduğu ‘Keops’, 2015 yılından sonra müzik yolculuğuna ‘Horizon’ adıyla devam etme kararı almıştı. Geride bıraktığımız yıllarda sayısız festival ve etkinliklerde sahne alan grup, 2 yıldır sahnelerden uzak kalmıştı. 2 yıl süren ayrılığın ardından kadrosunu ve repertuvarını yenileyen Horizon, tekrar sahnelere dönme kararı aldı.

Grubun kurucusu ve elektro gitarcısı Vartkes Keşiş'in öncülüğünde akustik ve rock olarak iki ayrı disiplinle müzik hayatına devam edecek. ‘Horizon’un akustik kadrosunda Keşiş'in yanı sıra; solist Canan Kaya, darbuka ve drum'da Hakan Kaya var. Grubun rock kadrosunda ise; elektro gitarda Vartkes Keşiş, solist Canan Kaya, davulda Arda Anyazlı ve bas gitarda Serdar Balçık var. ‘Horizon’, akustik şarkılarıyla vereceği ilk konserini 20 Haziran günü saat 21:30'da Caddebostan Hayal Kahvesi'nde gerçekleştirecek. Grubun rock performansı ise 1 Temmuz'da ‘BAK ‘IN' ROCK Festivali'nde (Bakırköy Rock Festivali) olacak.