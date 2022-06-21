37 yıl önce yayınladığı şarkıyla 21 milyon lira kazandı

37 yıl önce piyasaya sürdüğü Running Up That Hill şarkısı Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'te kullanıldıktan sonra yeniden meşhur olunca Kate Bush'a da beklenmedik bir kazanç sağladı. Bush'un 1 milyon sterlin (yaklaşık 21 milyon lira) kazanacağı belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Kate Bush’un 1985’te çıkardığı Running Up That Hill’in geçen hafta listelerin zirvesine yerleşmesinden sonra 1 milyon sterlinden fazla para kazanacağı bildiriliyor.

Şarkı, Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in yeni sezonunda kullanıldıktan sonra yeniden canlandı ve parça listelerde 3 numaraya ulaştı. Şarkı, Sadie Sink'in canlandırdığı Max Mayfield'ın favorisi olarak öne çıkıyor.

Kate Bush’a yakın bir kaynak The Sun’a şunları söyledi: “Kate, yeniden canlanmasından dolayı yedi haneli bir meblağı bankaya yatırma yolunda. Bütün yayın ve lisans haklarına sahip ve o yazdı; yani neredeyse tüm nakit ona gidiyor.”

Şarkı Spotify’da günde yaklaşık bir milyon dinlenerek, Bush’a haftada yaklaşık 250 bin pound (yaklaşık 5 milyon lira) kazandırıyor ve parça, art arda iki haftadır listenin en üstündeki konumunu koruma yolunda ilerliyor.

Kate Bush, yıllar sonra yeniden gelen bu başarıyla bir rekoru daha kırıyor ve 1998’de Believe ile zirveye ulaşan Cher’i yerinden ederek İngiltere’de 1 numaraya ulaşan en yaşlı kadın şarkıcı oluyor.

Kate Bush, şarkısının dizide kullanılmasından sonra şunları söyledi: “Duffer Brothers, çocuk oyuncuların büyüyüp genç yetişkinlere dönüştüğü Stranger Things dizisini yarattı. Son sezonda karakterler, şu anda gerçekte var olan aynı zorlukların çoğuyla karşı karşıya. Duffer Brothers’ın insanların kalplerine özel bir şekilde dokunduğuna inanıyorum.”

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