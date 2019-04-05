38. İstanbul Film Festivali başladı… İstanbul 12 gün boyunca sinemaya doyacak…

Dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filminin 467 seansta gösteriminin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali, dün akşam Uniq İstanbul'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye sinema dünyasından seçkin isimlerin yanı sıra Edmond filminin Fransız oyuncuları Thomas Solivérès ile Lucie Boujenah da katıldı. Sunuculuğunu Cem Davran'ın üstlendiği 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'nde festivalin Sinema Ödülleri'nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

YARIŞMA HEYECANI 10 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Törende festivalin yarışmaları ile jüri üyeleri de tanıtıldı. Festivalde Uluslararası ve Ulusal Yarışma, Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması olmak üzere beş başlık altında 52 film yarışıyor.

JAK ŞALOM’A EMEK ÖDÜLÜ

Festivalin bu yılki Sinema Emek Ödülü'nün sahibi yıllardır film kültürü ve kolektif sinema belleğini savunan, 1960'ların sonlarında Türk Sinematek Derneği'nin kurucuları arasında yer alan, Kadıköy Sinematek/Sinemaevi projesinin tasarımcısı ve yöneticisi, izleyiciye sinema sevgisini aşılama heyecanını hiç kaybetmemiş sinema dostu, akademisyen Jak Şalom'a verildi. Jak Şalom'a ödülünü İstanbul Film Festivali kurucularından, festivalin eski direktörü Hülya Uçansu takdim etti.

ONUR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

38. İstanbul Film Festivali'nin ilk Sinema Onur Ödülü, 1958'den bu yana yüzü aşkın yapımla Yeşilçam'a star sistemini getiren, Türk sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy'a sunuldu. Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü, 1965'te sinema kariyeri başlayan Alkor'a sunuldu. 38. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Şerif Gören'e verildi.

AÇILIŞ EDMOND İLE YAPILDI

Açılış töreninin ardından, Edmond Rostand'ın şanı yüzyılları aşan oyunu, ünlü Cyrano de Bergerac'ın ortaya çıkış hikâyesini anlatan Edmond'un gösterimiyle başladı. Edmond'u “Fransız tiyatrosunun prensi” lakaplı genç deha, dramaturg, oyuncu ve oyun yazarı Alexis Michalik, kendi yazdığı aynı adlı gişe rekortmeni oyunu sinemaya kendi uyarladı; senaryosunu yazdığı filmi kendi yönetti. Galalar bölümünde gösterilen Edmond'un Fransız oyuncuları Thomas Solivérès ile Lucie Boujenah filmi sunmak üzere açılış törenine katıldı.

38. İstanbul Film Festivali'nde 5-16 Nisan tarihleri arasında, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere ve gizli kalmış hazinelere 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festival gösterimleri Beyoğlu'nda Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı'nda Cinemaximum City's, Gayrettepe'de Cinemaximum Zorlu ve Kadıköy'de Rexx ve Kadıköy Sinemaları'yla İstanbul'un farklı köşelerine yayılacak. Festival uluslararası konukları, sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikleriyle 12 gün boyunca İstanbul'da sinema şöleni yaşatacak.