38. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri’nin sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Ödülleri sahipleri belirlendi. Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören’e, Onur Ödülleri oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor’a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jak Şalom’a verilecek.

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İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri'nin 2019 sahipleri belirlendi. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören'e sunuluyor. Sinema Onur Ödülleri oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor'a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jak Şalom'a verilecek. Ödüller, 4 Nisan Perşembe gecesi yapılacak 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'nde takdim edilecek.

ALTIN PALMİYE KAZANDIRMIŞTI

Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün takdim edileceği Şerif Gören, 1974'te ilk filmi Endişe ile Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 dalda ödül kazandı. 1973'te Sinema İşçileri Sendikası'nı kurarak başkanlığını üstlendi. 1979-1980 yılında Yönetmenler Derneği başkanıyken 12 Eylül darbesiyle tutuklandı; 1981'de tahliye olduktan hemen sonra Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Yol filmini çekti. Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan Yol da 1982 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanmıştı.

ALTIN ÇOCUK GÖKSEL ARSOY

Yeşilçam denince akla gelen ilk aktörlerden Göksel Arsoy, sinemaya adımını 22 yaşında, Kara Günlerim (Sırrı Gültekin, 1957) ile attı. İlk Yaprak Dökümü'nün (Suavi Tedü, 1958) ardından Belgin Doruk'la başrollerini paylaştığı Samanyolu (1959) filmleriyle yıldızı parladı. Arsoy, Yeşilçam'a star sistemini getirdi. 1962'de Halit Refiğ'in yönettiği Şehirdeki Yabancı ile Moskova Film Festivali'nde Şeref Diploması kazandı. 1960'larda “ilk Türk James Bond”u olarak tanımlanan Altın Çocuk serisinin yapımcılığını ve başrollerini üstlendi. Yüzden fazla filmde rol aldıktan sonra 1968'de sinemadan uzaklaştı. 2000'lerde Osman Seden'in önayak olmasıyla TV dizilerinde rol aldı. En son Ayhan Sonyürek'in yönettiği Unutulmayanlar (2006) ile kamera önüne geçti. 1997-1999 arasında Sinema Oyuncuları Derneği'nin başkanı olarak sanatçıların sigortalanmasını sağladı.

GÜÇLÜ KADIN ROLLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Yeşilçam sinemasında güçlü kadın rollerinin vazgeçilmez ismi, sinemada kendi sözleriyle “kendi gibi hayata karşı dik durabilen kadınları” canlandıran Selda Alkor, 1965'te Ses Dergisi'nin artist yarışmasında birinci oldu ve hemen başrol oynamaya başladı. Yeşilçam'a attığı ilk adımlar Cumartesi Senin Pazar Benim (Aram Gülyüz), Güneşe Giden Yol ve Türkiye'ye adını duyuran Çiçekçi Kız (Nejat Saydam) oldu. 100'e yakın filmde başrol oynadı. 1986'da, canlandırdığı “Hanımağa” karakteriyle büyük başarı kazandığı, Attila İlhan'ın yazdığı Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle TV dünyasına adım attı; Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Parmaklıklar Ardında dizilerinde rol aldı. OYUNCU BİR meslek derneğinin kurucularından oldu; TÜRSAV Türk Sinema Vakfı başkanlığını, Sinema Oyuncuları Derneği'nin 1994-1996 arasında genel sekreterliğini, 2000-2002 arasında başkanlığını yürüttü.

SİNEMATEK’İN KURUCU ÜYESİ JAK ŞALOM

Yıllardır film kültürü ve kolektif sinema belleğini savunan ve bu alanda çalışmalarını sürdüren Jak Şalom, 1965-1972 yıllarında kurucu üyelerinden olduğu Türk Sinematek Derneği'nde görev aldı. 1972-1977 yıllarında Paris'te, Fransız Sinemateki'nde Henri Langlois'nın asistanlığını yürüttü. 1966-1972 arasında Yeni Sinema ve Film dergilerinde yazıları yayımlandı. 1976-2012 arasında Paris Ulusal Doğu Dilleri Enstitüsü'nde (Inalco) doçent öğretim üyesi ve idareci olarak çalıştı. 1999-2012 arasında Lozan Les Teintureries Tiyatro Okulu'nda öğretim üyeliği yaptı. 2015'ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.