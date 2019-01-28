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38. İstanbul Film Festivali’nde restore edilecek film belli oldu
Sinemamıza birçok başyapıt kazandıran ve bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak olan Şerif Gören’in 1987 yapımı filmi On Kadın, 38. İstanbul Film Festivali’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşuyor.
Kültür Sanat 28 Ocak 2019 - 12:11

Filmlerinde sıkça kadın sorunlarına eğilen usta yönetmen Şerif Gören'in Hüseyin Kuzu'nun senaryosundan sinemaya aktardığı On Kadın, erkek egemen bir dünyada ayakta kalmaya çabalayan kadın portreleri sunuyor. Hepsini Türkan Şoray'ın canlandırdığı kadın portreleri çizen On Kadın, bireysel filmlerin çekildiği 1980 sonrasında cinsiyet eşitliği, kadının toplumsal konumu, kadına şiddet, cinsiyet rolleri, modernleşme, sosyal haklar, toplumsal baskı ve bireysellik gibi kavramları işleyen önemli filmlerden kabul ediliyor.

On Kadın'da gazeteci, ana-kız, feminist, gelin, köylü kadın gibi başlıklarla farklı sosyopolitik kesimlerden kadınların birbirinden bağımsız hikâyeleri farklı bölümlerde anlatılıyor.

Film, 5-16 Nisan arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak.

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Son güncelleme: 12:19 - 28.01.2019
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