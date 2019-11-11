38. İstanbul Kitap Fuarı bu yıl daha az ziyaretçi ağırladı

38. İstanbul Kitap Fuarı bu yıl daha az ziyaretçi ağırladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, dün akşam sona erdi. Fuarı toplamda 605 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısındaki düşüş ise dikkatlerden kaçmadı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, dün akşam saat 19.00'da sona erdi. Fuarı bu yıl 605 bin kitapsever ve sanatsever ziyaret etti. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Fuarlarımızı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'den fazla artış göstererek 221 bin 293'e ulaştı. Öğrencilerin fuarı ziyareti konusunda desteklerinden dolayı başta İstanbul Valiliği olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ailelere teşekkür ediyoruz” denildi.

ZİYARETÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ancak, fuarın geçtiğimiz yıllara göre daha az ziyaretçi ağırladığı dikkatleri çekti. Fuar, son yıllarda 600 bin ziyaretçi sayısını rahatça aşmış, hatta 2017 yılında 742 bin 445 kişi ile rekor kırmıştı. Ancak, bu yılki 605 bin kişilik ziyaretçi sayısı 2015’ten bu yana en düşük sayı olarak göze çarptı.

GİRİŞE YÜZDE 100 ZAM

Bu yılki fuarda ziyaretçi girişine zam geldi. Giriş ücreti 5 TL’den 10 TL’ye çıkarıldı ve bu zam tepki çekti. Fuarın bundan böyle şehrin merkezine yakın bir yerde düzenlenmesi gerektiği çeşitli şekillerde dillendiriliyor.



İŞTE, YIL YIL ZİYARETÇİ SAYISI

2019 / 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29. İstanbul Sanat Fuarı’nı 605 bin kişi ziyaret etti.

2018 / 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarı’nı 611 bin 444 kişi ziyaret etti.

2017 / 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 27. İstanbul Sanat Fuarı’nı 742 bin 445 kişi ziyaret etti.

2016 / 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 26. İstanbul Sanat Fuarı’nı 621 bin kişi ziyaret etti.

2015 / 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 25. İstanbul Sanat Fuarı’nı 558 bin kişi ziyaret etti.