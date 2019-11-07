38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda onur ödülleri takdim edildi
Otuz sekizinci yaşını “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” teması ile selamlayan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Ödülü Adnan Özyalçıner'e TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal tarafından verildi.
Bu yıl “Faust” temasıyla sanatseverleri karşılayan ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Sanatçı Onur Ödülü Mevlut Akyıldız'a Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi'ne değer görülen Sanatsever Kurum Onur Ödülü Fahamettin Akıngüç'e TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.