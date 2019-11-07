Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda onur ödülleri takdim edildi
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda onur ödülleri takdim edildi
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri sahiplerini buldu.
Kültür Sanat 7 Kasım 2019 - 12:37

Otuz sekizinci yaşını “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” teması ile selamlayan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Ödülü Adnan Özyalçıner'e TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal tarafından verildi.

Bu yıl “Faust” temasıyla sanatseverleri karşılayan ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Sanatçı Onur Ödülü Mevlut Akyıldız'a Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi'ne değer görülen Sanatsever Kurum Onur Ödülü Fahamettin Akıngüç'e TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.


İLGİLİ HABERTÜYAP fuar alanına nasıl ulaşılır? TÜYAP kitap fuarı nerede?

Etiketler