38. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda büyük ödül Endonezya’ya

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Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen, 38. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının katılımı ile bu yıl İstanbul’da yapılacak. Erdoğan Başol başkanlığındaki jüri 78 ülkeden 790 karikatür sanatçısının bin 420 adet çalışmasını değerlendirdi. 38. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nın 5 bin dolarlık büyük ödülünü bu yıl Endonezya’dan katılan Jitet Koestana kazandı.

İlk kez 1974 yılında Akşehir Nasreddin Hoca Şenliklerinde gerçekleştirilen yarışmanın tanıtma fonu Koç Holding ve T.C. Ziraat Bankası tarafından desteklendi.

Diğer ödüller:

Başarı Ödülü / Doru Axinte – Romanya-1000$

Başarı Ödülü / Xavier Bonilla – Ekvator-1000$

Başarı Ödülü / Oleg Dergachov – Kanada -1000$

Başarı Ödülü / Shahrokh Heidari – Fransa -1000$

Başarı Ödülü / Michael Kountouris – Yunanistan 1000$

Özel Ödüller:

Turhan Selçuk Özel Ödülü / Kambiz Derambakhsh – İran

Semih Balcıoğlu Özel Ödülü / Allessandro Gatto – İtalya

Ferit Öngören Özel Ödülü / Valentin Druzhinin – Rusya

Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü / Aşkın Ayrancıoğlu – Türkiye

Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca Özel Ödülü / Sergii Riabokon – Ukrayna

Jüri Özel Ödülü / İvailo Tsvetko – Bulgaristan

Jüri Özel Ödülü / Zeki Bol – Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü / Necdet Yılmaz – Türkiye

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Özel Ödülü / Silvano Mello – Brezilya

Koç Holding Özel Ödülü / Hemad Javadzade – İran

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü / Konstantin Kazanchev – Ukrayna

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü / Toso Borkovic – Sırbistan

Maltepe Belediyesi Özel Ödülü / Constantin Pavel – Romanya

Kadıköy Belediyesi Özel Ödülü / Kürşat Zaman – Türkiye

FOX TV Özel Ödülü / Cau Gomez – Brezilya

Çankaya Belediyesi Özel Ödülü / Kononov Dmitry – Rusya