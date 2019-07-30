39 İpucu serisinin yedinci kitabı ‘Yılan Yuvası’ Artemis Yayınları’ndan çıktı!

BİR MİLYON DOLAR MI, YOKSA İPUCU MU?

Bu kitapta da aksiyon hiç durmuyor, gerilim devam ediyor ve hikâyeye yeni karakterler dahil oluyor. Cesur kardeşler yedinci ipucuna ve ebeveynlerinin ölümlerinin arkasındaki gizeme yaklaşırken sekizinci kitap heyecanla bekleniyor.

ARKA KAPAK

Ailenizin bir zamanlar insanlık tarihindeki en güçlü ailelerden biri olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Ve size bu benzersiz güce dünyanın dört bir köşesine dağılan 39 İpucu'nu toplayarak ulaşabileceğiniz söylense? Size sunulan bir milyon doları kabul edip ipuçlarından vazgeçer miydiniz?

Yoksa hiç düşünmeden bu tehlikeli yolculuğa mı çıkardınız?

Zehirli TUZAK

Artık bu bir oyun değil. Kayıpların sayısı giderek artıyor. Amy ve Dan Cahill bu kez Güney Afrika'ya gidip savaş dehası bir lider olan korkutucu atalarının ayak izlerini takip ediyor. İki kardeş eski savaş sanatını öğrenmeye başladığında ise mızrakla yenilmeyecek bir düşmanla yani gerçekle karşı karşıya geliyor. Daha kötü ne olabilir derken, Amy ve Dan her şeyi değiştiren yıkıcı bir sırrı ortaya çıkarıyor.