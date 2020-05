39. İstanbul Film Festivali’nden 15 film evlere geliyor

1984'ten bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, corona virüsü salgınından dolayı yıl içerisinde başka bir tarihe ertelenmişti. İzleyicisinden daha fazla uzak kalmak istemeyen festival, bir ilke imza atıyor ve 39'uncu yılında festival programı için Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye prömiyerlerini 15 ile 29 Mayıs tarihleri arasında internette gerçekleştiriyor.

filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet işlemini takiben filmler 5 gün boyunca kişisel erişime açılacak ve bu süre zarfında seyircilerin bir filmi başlattıktan sonra izlemek için toplam 30 saati olacak. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Toplu Film Paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye'den erişilebiliyor. Biletler 14 Mayıs Perşembe saat 10.30'da satışa sunuluyor.

39. İstanbul Film Festivali'nin Çevrimiçi Gösterilecek Filmleri:

Berlin Alexanderplatz / Burhan Qurbani

20 Yaşında Öleceksin / You Will Die at Twenty / Amjad Abu Alala

Hizmetkârlar / Sluzobníci / Servants / Ivan Ostrochovský

Daha Büyük Bir Dünya / Un monde plus grand / A Bigger World / Fabienne Berthaud

5 Kusursuz Sayıdır / 5 è il numero perfetto / 5 Is the Perfect Number / Igort

Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I was, I am, I will be / İlker Çatak

Davacı / Litigante / Franco Loli

Deniz Mavileşene Dek Yüzmek / Swimming Out Till the Sea Turns Blue / Jia Zhang-ke

Kız Kardeşim / Schwesterlein / My Little Sister / Stéphanie Chuat, Véronique Reymond / İsviçre

Lillian / Andreas Horvath

Söğüt / Vrba / Willow / Milcho Manchevski

1982 / Oualid Mouaness

Walchensee Forever / Janna Ji Wonders

Martin Eden / Pietro Marcello

Küçük Kız / Petite Fille / Little Girl / Sébastien Lifshitz / Fransa