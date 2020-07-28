39. İstanbul Film Festivali’nin en iyisi Aşk, Büyü, vs.

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü dahil 9 dalda ödül veriliyor. Bu yıl Ulusal Yarışma'da 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığındaki jüride Sevil Demirci, Berk Hakman, Deniz Eyüboğlu Aydın ile Hakan Bıçakçı yer aldı.
İşte, Ulusal Yarışma’da ödül alanlar…
Altın Lale En İyi Film: Aşk, Büyü, Vs. / Yönetmen: Ümit Ünal
Ulusal Yarışma – FIPRESCI Ödülü: Nasipse Adayız / Yönetmen: Ercan Kesal
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: Bina / Yönetmen: Orçun Behram
En İyi Yönetmen Ödülü: Nasipse Adayız / Yönetmen: Ercan Kesal
En İyi Senaryo Ödülü: Ümit Ünal / Aşk, Büyü, Vs.
Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar Adına: Orçun Behram / Bina
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Al / Körleşme
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Uçer ve Ece Dizdar / Aşk, Büyü, Vs.
En İyi Özgün Müzik Ödülü: Can Demirci / Bina
En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga / Nasipse Adayız
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Engin Özkaya / Bina