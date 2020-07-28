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39. İstanbul Film Festivali’nin en iyisi Aşk, Büyü, vs.
39. İstanbul Film Festivali’nin en iyisi Aşk, Büyü, vs.
39. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ödüller belli oldu. Altın Lale En İyi Film ödülü Ümit Ünal'ın yönetmenliğini yaptığı Aşk, Büyü, vs.'ye verildi.
Kültür Sanat 28 Temmuz 2020 - 22:19

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü dahil 9 dalda ödül veriliyor. Bu yıl Ulusal Yarışma'da 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığındaki jüride Sevil Demirci, Berk Hakman, Deniz Eyüboğlu Aydın ile Hakan Bıçakçı yer aldı.

İşte, Ulusal Yarışma’da ödül alanlar…

Altın Lale En İyi Film: Aşk, Büyü, Vs. / Yönetmen: Ümit Ünal

Ulusal Yarışma – FIPRESCI Ödülü: Nasipse Adayız / Yönetmen: Ercan Kesal

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: Bina / Yönetmen: Orçun Behram

En İyi Yönetmen Ödülü: Nasipse Adayız / Yönetmen: Ercan Kesal


En İyi Senaryo Ödülü: Ümit Ünal / Aşk, Büyü, Vs.

Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar Adına: Orçun Behram  / Bina

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Al / Körleşme

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Uçer ve Ece Dizdar / Aşk, Büyü, Vs.

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Can Demirci / Bina

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga / Nasipse Adayız

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Engin Özkaya / Bina

Son güncelleme: 22:21 - 28.07.2020
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