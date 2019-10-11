4. Kadıköy Tiyatro Şenliği 15 Ekim'de başlıyor. Şenlik, bu yıl kaybedilen usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında 17 yetişkin oyunu, 5 çocuk oyunu 12 seminer ve atölye yer alıyor.

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun dördüncü kez düzenlediği Kadıköy Tiyatro Şenliği için geri sayım başladı. Enis Fosforoğlu anısına düzenlenecek 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği 15 – 30 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak. “Kadıköy'de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro” sloganıyla başlayacak şenliğin programında 17 yetişkin oyunu, 5 çocuk oyunu, 4 seminer ve 8 atölye yer alıyor.

Şenlik 13 Ekim Pazar, saat 14.00'de oyuncuların ve tiyatroseverlerin katılımıyla düzenlenen geleneksel yürüyüşle başlayacak. Yürüyüşün sonunda Süreyya Operası önünde müzik dinletisi olacak.

4. Kadıköy Tiyatro Şenliği Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” kitabından uyarlanan aynı isimli oyunla perdelerini açacak. Alkat Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı oyunun yönetmenliğini Müge Saut yapıyor. Oyun Alkat Sanat sahnesinde sergilenecek oyun 15 Ekim Salı günü, 20.30'da seyircisiyle buluşacak.

Kadıköy Tiyatro Şenliği'nde sahnelenecek oyunlar ve ekinlikler:

15 Ekim Salı, 20:30, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Altkat Sanat, Mekan: Altkat Sanat

16 Ekim Çarşamba, 19:30, Kafkas Tebeşir Dairesi Oyununun Yaratıcı Drama Yöntemi ile İncelenmesi, Özlem Cengiz-Katot, Mekan: Sahne Bahane

17 Ekim Perşembe, 20:30, Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler, Tiyatro Merdiven, Mekan: Altkat Sanat ve 20:30, Frida, Küçük Salon, Mekan: Küçük Salon ve 15:30, Mim Sanatı ve Oyunculuk, Kerem Karaboğa, Mekan: Moda Sahnesi

18 Ekim Cuma, 20:30, Kader Can, Bam İstanbul, Mekan: Boa Sahne ve 20:30, Keşmekeş, Öykü Sahne, Mekan: Öykü Sahne ve 21:00, Güle Güle Diva, DasDas, Mekan: DasDas

19 Ekim Cumartesi, 19:00, Biyomekanik-Meyerhold Sistemi, Pat Atölye, Mekan: Pat Atölye ve 15:00, Birlikte Yazmak, Birlikte Oynamak, Öykü Sahne, Mekan: Öykü Sahne

20 Ekim Pazar, 20:30, Angina Pektoris, Küçük Salon, Mekan: Küçük Salon ve 13:00, İki Bavul Dolusu, Fabrika Sanat, Mekan: Halis Kurtça Kültür Merkezi ve 13:00, Bana Bir Masal Anlat, Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu, Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve 17:30, Politika ve Tiyatro, Emre Cingöz – Katot, Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve 16:30, Çocuklara Felsefe Atölyesi, Mimbaz, Mekan: Halis Kurtça Kültür Merkezi

21 Ekim Pazartesi, 20:30, Kapıların Dışında, Yolcu Tiyatro, Mekan: Kozyatağı Kültür Merkezi ve 20:30, Ran, Entropi Sahne, Mekan: Entropi Sahne. 19.00 Tiyatroda Işık Tasarımı, Alev Topal Mekan: Altkat Sanat

22 Ekim Salı, 20:30, Bilinç ile Bilinçdışı Arasında Salıncak: Doğaçlama, Koray Tarhan, Mekan: İstanbulimpro

23 Ekim Çarşamba, 20:30, Netoçka Nezvanova, Yabancı Sahne, Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

24 Ekim Perşembe, 20:30, Köpek Kalbi, Küçük Salon, Mekan: Küçük Salon

26 Ekim Cumartesi, 20:30, Karımın Kocası, Ak'la Kara, Mekan: Ak'la Kara ve 15:00, Küçük Kara Balık, Balon Kukla Tiyatrosu, Mekan: Öykü Sahne ve 13:00, Kırmızının Hayali, Pat Atölye, Mekan: Moda Sahnesi ve 16:00, Pantomim ile Bede Yolculuk, Mimbaz, Mekan: Pat Atölye

27 Ekim Pazar, 13:00, Çoço Çiçi ve Odrik, Tiyatro Yeni Çizgi, Mekan: Boa Sahne ve 13:00, Soğuktan Korkmayan Tek Kuş, Tiyatro Gülgeç, Mekan: Kadıköy Emek Tiyatrosu ve 19:00, Jean-Paul Marat, Praxis Perform, Mekan: Kadıköy Emek Tiyatrosu ve 11:00, Düş Peşime, Gizem Duman-Kusat, Mekan: İstanbul İmpro ve 15:00, Vecihi Ofluoğlu ile Pantomim Atölyesi, Pat Atölye, Mekan: Pat Atölye

28 Ekim Pazartesi, 19:00, Masanın Altında, Bizim tiyatro, Mekan: Boa Sahne ve 20:30, Anne Frank'ın Hatıra Defteri, Altkat Sanat, Mekan: Altkat Sanat

29 Ekim Salı, 20:30, Füruğ, Oyun Sandalı, Mekan: Boa Sahne ve 17:30, Feminist Dramaturji, Arda Öztürk, Elif Candan, Fakiye Özsoysal, Mekan: Kadıköy Emek Tiyatrosu ve 19:30, Doğaçlama, Koray Tarhan, Mekan: İstanbulimpro

30 Ekim Çarşamba, 20:30, Küçük Amerika, İstanbulimpro, Mekan: İstanbulimpro