4.Uluslararası Müzik Yarışmasında geri sayım başladı

Her sene ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı ve Tekzen’in desteklediği Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışmasına, A, B ve C olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. Yarışmada piyano, piyano hariç tüm enstrümanlar ve özel öğrenim ihtiyacı olan öğrenciler ile yaş sınırlandırmasının olmadığı, şarkı ile de katılım sağlanabilen C kategorisi yoğun ilgi görüyor.

Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Mart 2019 olarak açıkladnı. 4. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda

sonuçlar yüzde 60 jüri, yüzde 40 halk oylaması ile belirlenecek. Dereceye girenler 14 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.