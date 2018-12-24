4 Usta Virtüöz 4 efsane enstrümanla “Tellerin Aşkı”nda buluşuyor

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Tellerin Aşkı başlıklı konserde; hem icra ettiği tanburu hem de sesiyle kendine hayran bırakan Özer Özel; irfan müziğimizi bağlamasıyla Anadolu coğrafyasından tüm dünyaya ulaştıran Coşkun Karademir; klasik kemençenin dünyaca ünlü ismi Derya Türkan ve İran'lı tar üstadı Ali Ghamsari sahne alacak. Türkiye’nin etnik perküsyon üstatlarından Ömer Arslan ise konserde konuk sanatçı olarak yer alacak.

Coşkun Karademir, İran’ın mızraplı saz üstatlarından Ali Ghamsari ile, uzun yıllara yayılan İran müziği araştırmaları sırasında tanışmış ve meşk etme imkânı bulmuş.

Ali Ghamsari, İranlı müzisyenler arasında kendi jenerasyonunun en üretken bestecilerinden birisi kabul ediliyor. Ghamsari'nin ortaya çıkardığı müzik geleneksel Radif tarzını ve çağdaş nağmeleri bir araya getiriyor. Birçok enstrümanı yetkinlikle icra edebilen sanatçı, özellikle tar, setar, divan ve gitarda usta kabul ediliyor. Ghamsari, 2014'te İran'ın en önemli ödüllerinden kabul edilen Musicema tarafından “Senenin En İyi Müzisyeni” seçildi. Sanatçının hepsi birbirinden dikkat çekici 10 albümü bulunuyor.

Tellerin Aşkı konserinin biletleri 80-50 ve 30 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'ten temin edilebilecek.

İHA