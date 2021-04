40. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 40 yıldır düzenlenen ve 1984 yılından bu yana nisan ayında yapılan İstanbul Film Festivali bu yıl da 1 Nisan’da, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başladı.

Nisan ve Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs'ta çevrimiçinde ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, Haziran ayında açık hava mekânlarda, sinema salonlarında ve çevrimiçinde festival takipçileri ile buluşacak. Uluslararası Yarışma gösterimleri 18-29 Haziran’da yapılacak.

NİSAN PROGRAMI

2 Nisan Cuma 21.00-7 Nisan Çarşamba 21.01

Aalto/Virpi Suutari/Finlandiya (Belgesel Kuşağı)

3 Nisan Cumartesi 21.00-8 Nisan Perşembe 21.01

Susmayan Köpek/El Perro que no calla/The Dog Who Wouldn’t Be Quiet/Ana Katz/Arjantin

4 Nisan Pazar 21.00-9 Nisan Cuma 21.01

Possessor/Brandon Cronenberg/Kanada

8 Nisan Perşembe 21.00-13 Nisan Salı 21.01

Tufan Olmayacak/Tvano Nebus/The Flood Won’t Come/Marat Sargsyan/Litvanya

9 Nisan Cuma 21.00-14 Nisan Çarşamba 21.01

Asla Ağlamam/Jak Najdalej Stad/I Never Cry/Piotr Domalewski/Polonya, İrlanda

10 Nisan Cumartesi 21.00-15 Nisan Perşembe 21.01

Gönül İşleri/Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait/Love Affair(s)/Emmanuel Mouret/Fransa

11 Nisan Pazar 21.00-16 Nisan Cuma 21.01

Pazar Günleri/Sundays/Alethea C. Avramis/Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)

15 Nisan Perşembe 21.00-20 Nisan Salı 21.01

Son Banyo/O Último Banho/The Last Bath/David Bonneville/Portekiz, Fransa

16 Nisan Cuma 21.00-21 Nisan Çarşamba 21.01

Luzzu / Alex Camilleri/Malta

17 Nisan Cumartesi 21.00-22 Nisan Perşembe 21.01

Arkadaşlar Arasında/Le Bonheur des uns…/A Friendly Tale/Daniel Cohen/Fransa

18 Nisan Pazar 21.00-23 Nisan Cuma 21.01

180 Derece Kuralı/Khate Farzi/180 Degree Rule/Farnoosh Samadi/İran

22 Nisan Perşembe 21.00-27 Nisan Salı 21.01

Şiddet Tekeli/Un pays qui se tient sage/The Monopoly of Violence/David Dufresne/Fransa (Belgesel Kuşağı)

23 Nisan Cuma 21.00-28 Nisan Çarşamba 21.01

Aynalar/Spoguli/In the Mirror/Laila Pakalnina/Letonya, Litvanya

24 Nisan Cumartesi 21.00-29 Nisan Perşembe 21.01

Köstebek Ajan/El Agente Topo/The Mole Agent/Maite Alberdi/Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)

25 Nisan Pazar 21.00-30 Nisan Cuma 21.01

Sarayın Sessizliği/Les Silences du Palais/The Silences of the Palace/Moufida Tlatli/Tunus

29 Nisan Perşembe 21.00-4 Mayıs Salı 21.01

İki Âşığın Ölümü/The Killing of Two Lovers/Robert Machoian/ABD

30 Nisan Cuma 21.00-5 Mayıs Çarşamba 21.01

Düşüş/Falling / Viggo Mortensen/Kanada, İngiltere, Danimarka

1 Mayıs Cumartesi 21.00-6 Mayıs Perşembe 21.01

Sevgili Yoldaşlar/Dorogie Tovarishchi!/Dear Comrades!/Andrey Konchalovski/Rusya

2 Mayıs Pazar 21.00-7 Mayıs Cuma 21.01

Üst Kattakiler/Sentimental/The People Upstairs/Cesc Gay/İspanya