40. İstanbul Film Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan–29 Haziran tarihlerinde izleyicisiyle buluşuyor.

Festival, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türkiye sinemasının yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtların ve kült filmlerin de bulunduğu zengin programıyla nisan, mayıs ve haziran aylarına yayılacak.

Festival, 1 Nisan'da filmonline.iksv.org'da çevrimiçi başlayacak. Nisan ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek.

Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs'ta çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, haziran ayında hem açık hava mekânlarda hem de sinema salonlarıyla çevrimiçi platformda festival takipçileri ile buluşacak.

Festival gösterimlerine yurt içinden ve yurt dışından konuk yönetmen ve oyuncuların katılımı da planlanıyor.

ONUR ÖDÜLLERİ

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl “jet rejisör” lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener'e sunuluyor.

Ödüller, 29 Mayıs’taki ödül töreninde sahiplerine verilecek.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 26 MART

40. İstanbul Film Festivali’ne başvurular çevrimiçi alınıyor. Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer almak için son başvuru tarihi 26 Mart 2021.

Festivale başvurular festivalin resmi sitesi film.iksv.org üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, 2020-2021 yapımı filmler için açık. 60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa filmler festivale başvurabiliyor.

KÖPRÜDE BULUŞMALAR 7-8-9 NİSAN’DA

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım ve eğitim platformu Köprüde Buluşmalar'ın 16'ncısı, festival kapsamında 7-8-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek.

Atölyelerde sinemacılara verilen desteklere yeni eklenen Film Geliştirme Atölyesi'nde 50 bin TL TRT Özel Ödülü, Türkiye'den bir projeye verilecek.

Ekim ayındaki Kısa Film Atölyesi’nde ise seçilen bir projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek.

Köprüde Buluşmalar Atölye Ödülleri'nin sahipleri 9 Nisan Cuma çevrimiçi yapılacak ödül töreninde duyurulacak.

40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ PROGRAMI

Nisan Programı:

Köstebek Ajan/El Agente Topo/The Mole Agent/Maite Alberdi/Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)

Pazar Günleri/Sundays/Alethea C. Avramis/Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)

Son Banyo/O Último Banho/The Last Bath/David Bonneville/Portekiz, Fransa (Dünya Festivallerinden)

Arkadaşlar Arasında/Le Bonheur des uns…/A friendly tale/Daniel Cohen/Fransa (Antidepresan)

Possessor/Brandon Cronenberg/Kanada (Dünya Festivallerinden)

Luzzu/Alex Camilleri/Malta (Genç Ustalar)

Asla Ağlamam/Jak Najdalej Stad/I Never Cry/Piotr Domalewski/Polonya, İrlanda (Çiçek İstemez)

Şiddet Tekeli/Un pays qui se tient sage/The Monopoly of Violence/David Dufresne/Fransa (Belgesel Kuşağı)

Üst Kattakiler/Sentimental/The People Upstairs/Cesc Gay/İspanya (Antidepresan)

Susmayan Köpek/El Perro que no calla/The Dog Who Wouldn't Be Quiet/Ana Katz/Arjantin (Dünya Festivallerinden)

Aşktan Sonra/After Love/Aleem Khan/İngiltere (Genç Ustalar)

Sevgili Yoldaşlar/Dorogie Tovarishchi!/Dear Comrades!/Andrey Konchalovski/Rusya (Dünya Festivallerinden)

İki Aşığın Ölümü/The Killing of Two Lovers/Robert Machoian/ABD (Dünya Festivallerinden)

Düşüş/Falling/Viggo Mortensen/Kanada, İngiltere, Danimarka (Dünya Festivallerinden)

Gönül İşleri/Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait/Love Affair(s)/Emmanuel Mouret/Fransa (Antidepresan)

Aynalar/Spoguli/In the Mirror/Laila Pakalnina/Letonya, Litvanya (Antidepresan)

180 Derece Kuralı/Khate Farzi/180 Degree Rule/Farnoosh Samadi/İran (Çiçek İstemez)

Tufan Olmayacak/Tvano Nebus/The Flood Won't Come/Marat Sargsyan/Litvanya (Genç Ustalar)

Aalto/Virpi Suutari/Finlandiya/98' (Belgesel Kuşağı)

Sarayın Sessizliği/Les Silences du Palais/The Silences of the Palace/Moufida Tlatli/Tunus (Çiçek İstemez)

ULUSLARARASI YARIŞMA

İstanbul Film Festivali'nin 18-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler yarışıyor.

ULUSAL YARIŞMA

Bu yıl 20-29 Mayıs'ta yapılacak Ulusal Yarışma'da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan filmler yarışacak.

Ulusal Yarışma Jürisi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Ulusal Belgesel Yarışması'nda En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmenler Serdar Kökçeoğlu, Martina Priessner ve yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film Ödülü verilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında yaşamını yitiren yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmler yarışacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.

HITCHCOCK’UN 15 RENKLİ FİLMİ SİNEMA SALONLARINDA GÖSTERİLECEK

40. İstanbul Film Festivali'nin retrospektif bölümü bu yıl Alfred Hitchcock'a ayrıldı. Hitchcock'un geçen yıl pandemi nedeniyle gösterimi yapılamayan 15 renkli filmi, haziran ayında yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

Hitchcock Renkli bölümünde yer alan filmler:

Ölüm Kararı / Rope (1948)

Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949)

Cinayet Var / Dial M for Murder (3D) (1954)

Arka Pencere / Rear Window (1954)

Kelepçeli Âşık / To Catch A Thief (1955)

The Trouble with Harry (1955)

Tehlikeli Adam / The Man Who Knew Too Much (1956)

Ölüm Korkusu / Vertigo (1958)

Gizli Teşkilat / North by Northwest (1959)

Kuşlar / The Birds (1963)

Hırsız Kız / Marnie (1964)

Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966)

Topaz (1969)

Cinnet / Frenzy (1972)

Aile Oyunu / Family Plot (1976)

FESTİVAL BİLETLERİ

Festivalin Nisan Seçkisi biletleri 29-30 Mart'ta İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 31 Mart Çarşamba 10.30'dan itibaren genel satışa açılacak. Tek film 12 TL, 20 filmlik kombine paket ise 200 TL’den satılacak.

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini yüzde 25, Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri de yüzde 20 indirimle satın alabilecek.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi şöyle: 29 Mart Pazartesi 10.30 (Siyah ve Beyaz Lale üyeleri), 30 Mart Salı 10.30 (Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri