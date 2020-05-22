40gece’den ilk albüm: ‘Düşünden Uyan’

Konsept albüm özelliği taşıyan ‘'Düşünden Uyan'' içeriğindeki 9 parçayla temel olarak modern dünyadaki insanın yabancılaşmasına ve karamsar bireysel kavramlar üzerine yoğunlaşıyor. Birbirine benzer tema taşıyan şarkılardan örülü konsept albüm; 40gece'nin tekli sürecinde yayınladığı şarkıları da içerisinde barındırıyor.

KARANLIK BİR ATMOSFER

Kayboluş ve yabancılaşma temasıyla başlayan albüm; şarkı akışıyla da belirli bir hikâye sunuyor. Son şarkılara doğru modern hayatın karanlık yüzünden uyanışı ve yaşanılan dünyayı da bir yanılsama ve düş olarak tarif eden konsept albüm; bunu yaparken de elektronik/modern bir rock sound'u çerçevesinde karanlık bir atmosfer oluşturma yolunu seçiyor.

Konsept müziklerini grup ismine yaptıkları atıfla ‘'En uzun gece''nin sesi olarak tarif eden ikili, bu yönüyle modern ve karanlık bir hikâyeyi de dinleyicilere sunuyor.

Kapak çalışması Ethem Onur Bilgiç tarafından yapılan konsept albümün mix ve mastering'inde ise Maven Mastering'in kurucusu Burak Ataş ismi dikkat çekiyor. Tüm yenilikçi yaklaşımlarıyla 40gece'nin ilk konsept albümü ‘'Düşünden Uyan'' temel olarak modern çağdaki Rock formuna katkı sunacak bir çalışma özelliği taşıyor.