40gece’den iş dünyasının karanlık yüzü

40gece'nin geçtiğimiz yaz döneminde yayınladığı ikinci teklisi ‘Kafana Göre' için hazırlanan ve dijital platformlarda yayınlanan klip çalışması, deneysel tarzıyla 40gece'nin yaratmak istediği müziğe ait uygun bir anlatım taşıyor.

Pumped Creative tarafından üstlenilen yapımıyla ‘Kafana Göre'nin klibi dijital bir konseptte iş dünyasında köleleşen kişilere odaklanıyor. Toplumdaki farklı sosyo-ekonomik gruplarından gelen kişilerin eğlence anlayışını fütüristik bir konseptte işleyen klibin yönetmenliğini Gökcan Güven; senaryosunu ise Babürşah Tuğrul üstlendi. Orkun Özcan'ın görüntü yönetmenliği yaptığı klip; iş hayatının rutin alışkanlıklarına da değiniyor.

Klibin yaratım sürecinde, yönetmen ve senaryo ekibinin haricinde rejide Barış Demirdelen, Aleyna Çevik, Emre Utku Boynukalın; Gimbal Operatörü'nde Tayfun Şahin; Işık da ise Ercan Aymaz ismi dikkat çekiyor. Kurgu ve renk düzenlemesi Crunk ekibi tarafından yapılan Kafana Göre klibinde görev alan diğer isimlerde ise koordinasyon olarak Elif Buse Günay; klibin sanat düzenlemesinde Ali Farabi Dağlar ve Aslı Bektaş ismi göze çarpıyor. Öte yandan Masal Selvi'nin kostüm düzenlemesini yaptığı ve ulaşımın ise Abdullah Kıplapınar tarafından yapıldığı klip çalışmasında oyuncu olarak ise Duygu Oflaz, Melisa Aktürk Asar, Aslı Bektaş ve Onur Cevizlioğlugil bulunuyor.