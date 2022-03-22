41. İstanbul Film Festivali programı açıklandı

41. İstanbul Film Festivali, 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında 12 günde, 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

FESTİVAL AÇILIŞ FİLMİ: RABİYE KURNAZ GEORGE W. BUSH’A KARŞI

Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı yapacak. Köln'de yaşayan komedyen, yazar, sunucu ve oyuncu Meltem Kaptan!ın Rabiye performansı kendisine Berlin Film Festivali’nde En İyi Performans Ödülü’nü getirdi.

ONUR ÖDÜLLERİ ÇETİNKAYA İLE TUNCER’E VERİLECEK

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer’e verilecek. Sanatçıların ödülleri 7 Nisan gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak Açılış Töreni’nde sunulacak.

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar, 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

41. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışmalarının kazananları ile FIPRESCI, Seyfi Teoman İlk Film Ödülü ve Genç Usta Ödülü’nü kazanan filmler 19 Nisan Salı akşamı yapılacak 41. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA

10 film bu yıl festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışacak. Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü, İKSV eski yönetim kurulu başkanı Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor. Şakir Eczacıbaşı Altın Lale Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine 10 bin euro değerinde, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmene 5 bin euro değerinde para ödülü veriliyor.

41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstleniyor. Bent Hamer başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinin diğer üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer.

ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Yarışma’da Altın Lale için, yapımı 2021-2022 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri ise oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.

Ulusal Yarışma’da En İyi Film’e verilen Altın Lale ödülünü kazanana 200 bin lira verilecek. En İyi Yönetmen ödülüne lâyık görülen isme 50 bin lira verecek. Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50 bin lira, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10 biner lira ile ödüllendirilecek. En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanana Alametholistic tarafından 10 bin lira, jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU Records tarafından 5 bin lira verilecek.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 8 film ve yarışma dışı 1 film yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme Discovery+ tarafından 20 bin lira değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil ve yönetmen Yusuf Emre Yalçın.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, 10 bin lira ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında vefat eden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30 bin lira ödül veriliyor. .Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 5 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı, yapımcı Çağıl Bocut ve sinema yazarı film programcısı Cédric Succivalli yer alıyor.

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.

GENÇ USTALAR

Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl ilk kez festivalin İstanbul’da ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşturduğu altı kişilik Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirilecek. Seçilen filmin yönetmenine Genç Usta Ödülü verilecek. 3 bin euro parasal ödülle desteklednen Genç Usta Ödülü, festivalin 19 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde verilecek. Festivalin ilk Nespresso Genç Jürisi üyeleri Melisa Aközdoğan, Eren Yiğit Ekici, Emir Mecikoğlu, Alper Tunga Yazgan Mercan, Büşra Gül Ovalı, Öykü Vidinli.

RESTROSPEKTİF: SERGIO LEONE

İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından gösterilecek. Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.

Festival biletleri 1 Nisan’da saat 10.30’dan itibaren passo.com.tr’de satışa çıkacak.