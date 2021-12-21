41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Onur Ünlü oldu

İstanbul Film Festivali, sosyal medya hesabından bu yılki Ulusal Yarışma Jüri Başkanı'nın Onur Ünlü olduğunu duyurdu.

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İKSV tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. yaşını kutlayacak

. Festivalin Ulusal Yarışma bölümünün Jüri Başkanı, “İtirazım Var”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Gerçek Kesit: Manyak”, “Güneşin Oğlu” gibi filmlerin yönetmeni Onur Ünlü oldu.

Bu yıl 8-18 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Onur Ünlü oldu” ifadeleri kullanıldı.

Onur Ünlü “Sen Aydınlatırsın Geceyi” adlı filmiyle 2013’te Altın Lale En iyi Film Ödülü’nü, bir yıl sonra ise “İtirazım var” ile En İyi Yönetmen Ödülü’nü almıştı.