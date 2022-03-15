41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisi belli oldu

41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisi belli oldu. Jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstlenecek.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak 41. İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinin diğer üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer oldu.

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler, festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışacak.

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor. Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine 10 bin euro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya 100 bin TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine ise 5 bin euro verilecek.

41. Uluslararası Yarışma jüri üyelerinin destekçileri arasında bu yıl Norveç Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Unifrance ve Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi yer alıyor.