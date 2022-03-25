41 yıllık bir rüya

İstanbul Film Festivali’ne sayılı günler kaldı. Bu yıl 8-19 Nisan’da 41’inci kez düzenlenecek olan festival “41 yıllık bir rüya” sloganıyla izleyiciyle buluşacak.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin bu yıl dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir programı var. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Ayrıca konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

ŞENLİK YAŞANACAK

Festivalin programı 22 Mart'ta düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Konuşmasında festivalin kurucularından Onat Kutlar'ı anan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Onat Kutlar'ın festivalin 10'uncu yılında yazdığı bir yazıyı sık sık hatırlarız. ‘On yıldır her erken baharla birlikte adeta bir kış uykusundan uyanıyor bu kent. Canlanıyor, güzelleşiyor, gülümsüyor. Kent kıpırdıyor.' Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek filmler, atölyeler, söyleşilerle bu yıl da nisanda sinemanın İstanbul'da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum” dedi.

NE VAR, NE YOK?

■ Festivalin açılışı, Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan “Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı” filmi ile gerçekleşecek.

■ Festival filmleri 7 salonda izleyiciyle buluşacak. Gösterimler, Beyoğlu'nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı'nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde yapılacak.

■ İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen “Sinema Onur Ödülleri” Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Sanatçıların ödülleri 7 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

■ Festivalin 41 yılı boyunca ağırladığı ikonik sahnelerin izlerini taşıyan bir sinema perdesi, tüm kenti gezecek.

■ Festival biletleri 1 Nisan'da satışa çıkacak. Genç Bilet kampanyası kapsamındaki öğrenci biletleri 10 TL. Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) 35 TL, hafta sonu ise tüm seanslar 45 TL.

Köprüde Buluşmalar

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. OGM Pictures Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 16 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak. Köprüde Buluşmalar'ın Dizi Atölyesi'nde seçilen bir proje 30 bin TL değerinde OGM Pictures Özel Ödülü'nü almaya da hak kazanacak.