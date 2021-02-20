412 tarihi eser daha Türkiye’ye getiriliyor

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matiz’in iade sürecinin hızlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığına destek verdiği eserler, 2015 yılında Macaristan gümrüğünde yakalandı.

Macaristan kolluk birimlerinin 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler, Macaristan Interpol’ü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na bildirildi.

Interpol, Türkiye’nin eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirmesi üzerine de iade süreci başlatıldı.

ESERLER ANADOLU KÖKENLİ

Eserlerin Anadolu kökenli oldukları, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan uzman raporlarıyla belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, olaya karışan kişi hakkında da suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi`nde yargılanan sanık hakkında 5 yıl mahkumiyet kararı verilmişti. Sanık, istinaf kanun yoluna başvurdu. Bakanlık, yargılama süreci devam eden davaya müdahil oldu.

Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler, Macaristan’a resmi temaslarda bulunmak üzere gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na 25 Şubat’ta törenle teslim edilecek.

Çavuşoğlu, tarihi eserleri Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó’dan teslim alacak. Eserler, Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile Türkiye’ye ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecek tarihi miras, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek. (DHA)