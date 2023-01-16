“42. İstanbul Film Festivali”nin Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı

İKSV, "42. İstanbul Film Festivali"nin Ulusal Kısa Film Yarışmasında, filmlerini değerlendirecek jüri üyelerini belirledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan’da yapılacak “42. İstanbul Film Festivali”nin Ulusal Kısa Film Yarışmasında, filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

İKSV’den yapılan açıklamaya göre, jüride yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl yer alacak.

Festivalde, kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması’nda, seçilecek “En İyi Kısa Film”, Anadolu Efes tarafından 20 bin lira ile ödüllendirilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması'na en fazla 20 dakika uzunluğundaki filmlerle 20 Ocak’a kadar başvuru yapılabilecek.

Detaylı bilgiye film.iksv.org’dan ulaşılabilecek.

AA

İlginizi Çekebilir 'Balina' vizyondan önce İKSV Galaları'nda