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’45-25 Kusursuz Cinayet’ filminin galası yapıldı
’45-25 Kusursuz Cinayet’ filminin galası yapıldı
45-25 Kusursuz Cinayet Filmi’nin galası geçtiğimiz gün Akmerkez Üçgen Teras’ta gerçekleştirildi. Açıkhava sineması tadında yapılan galada yüzlerce davetli filme yoğun ilgi gösterdi.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 5 Eylül 2019 - 16:24

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin başrol oyuncularından Mehmet Baştürk, ilk filminin heyecanını paylaşırken, Yavuz Başkomiser rolünü canlandıran başrol oyuncusu Gökhan Mumcu, “Çok güzel bir film ortaya çıktı. Vizyona çıkması için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu. Filmin yönetmeni Biray Dalkıran ise, bu filme üç farklı son çektiklerini ve filmin sonunun başrol oyuncuları tarafından dahi gala gecesine kadar sakladığını söyledi. Filmin finali ise izleyenleri çok şaşırtırken, sinemaseverler birer birer filmin oyuncularını tebrik ederek bol bol selfie çekti.