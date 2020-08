45 yıl sonra babasının koltuğuna talip oldu

Serdar Denktaş, Kıbrıs Türklerinin efsanevi lideri Rauf Denktaş'ın oğlu. Milletvekili, parti genel başkanı ve bakan olarak uzun yıllar aktif politikanın içinde yer aldı. Şimdi de babasının 1975-2005 yılları arasında oturduğu KKTC Cumhurbaşkanlığı koltuğuna talip… 61 yaşında ve ekonomist olan Denktaş, 11 Ekim günü yapılacak seçimlerde yarışacak.

Klasik siyasetçilerden ayrılan, motosiklet tutkunu ve dalgıç olan, işine babası gibi bisikletle giden, gitar çalıp şarkı söyleyen, bilardo oynayan Serdar Denktaş, siyaseti, babası ile olan anılarını, seçimdeki şansını, yapmak istediklerini ve yavru vatan günlerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

NEDEN ADAY OLDUM?

– Mevcut Cumhurbaşkanı karşısında aday olan arkadaşları bir müddet izledim. Gerek tecrübe gerekse Kıbrıs konusuna hakimiyet açısından sıkıntı tespit edince, aday olmaya karar verdim. 30 yıldır aktif siyasetteyim ve doğduğumdan beri kendimi Kıbrıs sorunu ile yapılan görüşmelerin içinde buldum. Siyasi serüvenimde, parti, din, dil, ırk ayırımı yapmaksızın herkese yardımcı olmaya çalıştım.

– Yeniliklere açık, devlet yararına icraat yapabilmek için uğraş verdim. Elbette hatalarım da oldu ve o hataları tecrübe olarak dağarcığıma ekledim. Şimdi tüm bu birikimi cumhurbaşkanlığı makamına taşıyarak gerek iç gerek dış muhataplarımızla iyi ilişki düzeni içinde olmak için çaba göstereceğim.

ULAŞILABİLİR HEDEF

– Seçim 2. tura kalır ve ben 2. tura kiminle kalırsam kalayım, yıllar boyunca her düşünceye saygılı duran ve herkese eşit mesafede olmam nedeniyle, her kesimden oy alabileceğime inanıyorum. Bu seçim bir parti seçimi değil, kişi ön plana çıkıyor.

– O nedenle aday olarak halkımıza gönül rahatlığı ile oy verebilecekleri bir alternatif yarattığıma inanıyorum. İyi bir çalışma ile 2. tur, ulaşılabilecek bir hedef olarak önümüzde duruyor

İLK İŞİ NE OLACAK?

– Aradan geçen yıllar içerisinde Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasındaki ilişkiler maalesef her iki taraftan kaynaklanan yanlışlar nedeniyle eski güçlü seviyesinden erozyona uğramış durumda. Anadolu'nun Kıbrıs hassasiyeti ve bizim insanımızın Türkiye ile olan bağı, bu ilişkileri eskisinden de daha güçlü hale getirebilmemiz için elimizdeki en büyük nimet.

– Seçilirsem benim de en büyük uğraşım bu konu olacak. Mevcut yapının hem içte hem dışta aleyhimize bir durum yarattığı ortada. Bunu düzeltmemiz halinde hem hayat kalitemizin hem de dış ilişkilerimizin çok daha iyi bir noktaya ulaşacağına inanıyorum.

Motosiklet tutkunuyum ralli şampiyonuyum

Serdar Denktaş, 30 yıldır siyasetin içinde. Ancak birçok farklı uğraşı da var. Denktaş, şunları anlattı: “Siyaset tercihim değil kaderim. Siyaset öncesi birçok alanda, motor sporları, tüplü dalış ve su sporları, gitar, bilardo gibi uğraşlarım vardı. Eski Kıbrıs Ralli şampiyonuyum. Ağabeyimi (Raif Denktaş) trafik kazasında kaybettikten sonra ralliyi bıraktım. Siyasete girdikten sonra o ciddi politikacı kimliği bana uygun gelmedi. Onlara ‘Mekanik siyasetçi' derim. 30 yaşında bakan oldum. Kıbrıs sıcağında koyu takım elbise giymeyi akıllı insan işi olarak görmedim. Üstüme düşen görevi ciddiyetle ve özenle yerine getirdim ama insan tarafımı da terk etmedim.”

Güzel Ankara marşı!

Serdar Denktaş, “Ankara, Ankara güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı kara. Senden yardım ister her düşen dara” marşını hatırlatıp anlatıyor: “1963-74 arasında babam her sabah bu marşı söyleyip bizi uyandırırdı. O günlerde Kıbrıs Türk'ü saldırı altında zor günler yaşamaktaydı ve Türkiye'den başka kapısını çalabileceği yer yoktu. Babam da aslında o zor günlerde inancını pekiştirmek, moralini sağlam tutmak için bu marşı söyleyerek güne başlardı.”

BİRLİKTE YAŞAYAN KIBRIS

Serdar Denktaş, hedeflerini, projelerini anlattı, “Yeni yaklaşımları hayata geçirelim” dedi

KKTC Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Serdar Denktaş, siyasetteki projelerini ve hedeflerini anlattı. Denktaş şunları söyledi: “Yarım asırdan beri ‘İki toplumlu, iki kesimli federasyon' konuşuyoruz ve bir türlü sonuca ulaşamadık. Bu tez, 1977-1979 Doruk Antlaşmaları kapsamında babam Rauf Denktaş'ın Rumlara kabul ettirdiği tezdir. Ancak bu formülü hayata geçirmek mümkün olmadı. Bir daha kendimizi 50 yıl daha sürecek belirsizlik ortamına asla sürükleyemeyiz. Masada her şey var ama karşılıklı güven yok. Başka formüller üzerinde konuşarak sorunu parça parça çözebileceğimize inanıyorum. Türkiye ile birlikte uluslararası arenada daha aktif olmak durumundayız. Adada 1974'ten beri kan dökülmüyor. Hem Kuzey hem Güney istikrarı yakaladı ve ekonomik olarak gelişti. Ortada siyasi sorun kaldı. Güç paylaşımı da önemli sorun. Bu nedenle BM'nin de talep ettiği ‘Birleşik Kıbrıs' Güney Kıbrıs'ın tescil edilmiş olumsuz tavrı nedeniyle oluşamıyorsa, ‘Birlikte yaşayan Kıbrıs' değişik ve yeni yaklaşımlarla hayata geçirilebilir. Bu formül üzerine kafa yormalıyız.”

MÜZİKTEN VAZGEÇMEM

Denktaş “Gece geç vakit de olsa arkadaşlarımla buluşup gitar çalarım, bilardo oynarım. Yüzme grubum da var. Sadece siyaset yapıp, bu tür güzellikleri bir kenara koyarsanız, karşınızdaki insanları da anlayamazsınız” diye konuştu.