46. Emmy Ödülleri’nde Türk dizilerine ve oyuncularına yoğun ilgi

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Bu yıl 46’ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’taki Midtown Hilton Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Söz dizisindeki performansıyla Tolga Sarıtaş, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde finale kaldı. Sarıtaş, bu başarısıyla ilgili, “Emmy International çok prestijli bir ödül. Burada özellikle Türkiye’yi temsil etmek, burada olmak çok güzel bir duygu” dedi. Ödül töreninde birçok kişiyle tanışma imkanı bulduğu belirten Sarıtaş, bu organizasyonun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu vurguladı. ABD’de genel olarak güzel tepkiler aldığını dile getiren Sarıtaş, “Özellikle buraya gelince anladım ki Türk dizilerine çok büyük bir ilgi var. Bu beni çok sevindirdi. Ortada büyük bir başarı var Türk dizi sektörü olarak ve bu başarının bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Ben de bunu temsil etmek üzere buradayım” görüşünü paylaştı.

‘BURADA OLMAK BİLE YETERLİ’

Rol aldığı “Cesur ve Güzel” dizisi “En İyi Dizi” kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün de gecenin öne çıkan isimlerindendi. Büyüküstün, “En İyi Kadın Oyuncu” dalında aday gösterildiğini, bunun ikinci deneyimi olduğunu belirtti ve “Burada olmak her zaman çok keyifli. Emmy International ailesi diyorum ben artık. Gerçekten çok sıcaklar, çok misafirperverler. Sadece burada olmak yeterli. Biraz önce ‘Ödülü alacak mısınız, ne hissediyorsunuz?’ diye bir soru geldi. Burada olunca şuna inanıyorsun ki önemli olan burada olmak” dedi.

Ayrıca gecede “En İyi Dizi” kategorisinde “İstanbullu Gelin” de yarıştı.

İŞTE KAZANANLAR…

En İyi Erkek Oyuncu: Lars Mikkelsen



En İyi Kadın Oyuncu: Anna Schudt



En İyi Drama Dizisi: La Casa De Papel

En İyi Dizi: Ouro Verde

En İyi Komedi Dizisi: Nevsu



En İyi Belgesel: Goodbye Aleppo



En İyi Mini Dizi: Man in an Orange Shirt