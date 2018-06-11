46. İstanbul Müzik Festivali son buluyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali, İngiliz Oda Orkestrası ve Güher & Süher Pekinel konseriyle son buluyor.

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Şef Gerard Schwarz'ın yöneteceği İngiliz Oda Orkestrası ve Güher & Süner Pekinel konseri yarın akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Piyano ikilisi olarak ilk konserlerini altı yaşında veren ikiz kardeşler Güher ve Süher Pekinel, sıradışı şiirsel müzikaliteleri, teknikleri, özgün stil ve yorumlarıyla tüm dünyada övgüler toplamaya devam ediyor.

İngiliz Oda Orkestrası, 891 kaydıyla diskografisi en geniş oda orkestralarından ve dünyanın pek çok ülkesinde önde gelen müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan en önemli topluluklardan biridir.