46. İstanbul Müzik Festivali’nde öne çıkan konserler

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 46. kez klasik müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl ‘aile bağları’ teması üzerinde kurgulanan festival aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürecek. 46. İstanbul Müzik Festivali programında 9 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek La Scala Filarmoni Orkestrası, “Verdi'nin sesi” olarak da anılan soprano Diana Damrau ve eşi bas bariton Nicolas Testé'nin Verdissiomo konseri ve İngiliz Oda Orkestrası ile turnelerden albümlere uzanan pek çok başarılı işbirliği gerçekleştiren Güher & Süher Pekinel konseri öne çıkanlardan.

İstanbul Müzik Festivali programında öne çıkan konserlerden bazıları…

La Scala Filarmoni Orkestrası, 9 Yıl Aradan Sonra İstanbul Müzik Festivali'nde

İstanbul Müzik Festivali'nin en son 2009 yılında ağırladığı dünyanın en önde gelen orkestralarından La Scala Filarmoni Orkestrası, şef Daniel Harding yönetiminde ve Grammy ödüllü piyanist Daniil Trifonov eşliğinde müzikseverlerle buluşacak. 1982 yılında kurulan La Scala Filarmoni Orkestrası, Ricardo Muti'nin 2005 yılına kadar yürüttüğü daimi şefliğinde dünyanın tüm prestijli salonlarında konserler verdi. 35 yıl içinde 600'ün üzerinde konser veren La Scala Filarmoni Orkestrası her yıl 40 bin dinleyicinin katılımını sağlayan Concerto per Milano'ya ev sahipliği yapıyor. Paris Orkestrası'nın daimi şefliğine getirilen Daniel Harding'in şefliğinde, çağımızın en önemli genç piyanistlerinden, 2016'da Gramophone Yılın Sanatçısı, 2017'de ECHO Klasik Ödülü ve 2018 yılı başında da Grammy alan Daniil Trifonov'un solist olacağı La Scala konseri 27 Mayıs Pazar akşamı Yapı Kredi'nin yüksek katkısıyla ve Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Group'un gösteri eş sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

“Verdi'nin sesi” olarak da anılan soprano Diana Damrau Festivalde

“Verdi'nin sesi” olarak da anılan soprano Diana Damrau ve eşi bas bariton Nicolas Testé, festivalin 2003 yılından bu yana Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Verdi'nin en sevilen aryaları ile düetlerini seslendirecekler. Verdissimo konseri 7 Haziran Perşembe akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Borusan Holding'in gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Diana Damrau, Verdi yorumlarının yanı sıra 20 yıldır dünyanın önde gelen opera ve konser sahnelerinde hem lirik hem koloratur soprano rollerini kapsayan geniş repertuarıyla dinleyenleri büyülemeye devam ediyor. Metropolitan Operası'nın kendisine özel prodüksiyon hazırladığı Diana Damrau, La Scala, İngiliz Kraliyet Operası, Viyana Devlet Operası, Bavyera Devlet Operası ve Paris Ulusal Operası sahnelerinde pek çok kez başrolde yer aldı. Opera News'in “bir tanrıya yaraşır kadifemsi bas” olarak tanımladığı Nicolas Testé, opera evlerinin, konser salonlarının ve festivallerin aranılan isimlerinden biri. Testé, 14 yıl önce Münih'te bir konserde tanıştığı eşi Diana Damrau ile geçtiğimiz sezon Güney Amerika turnesinde, Los Angeles Operası'nda Hoffmann'ın Masalları'nda ve DVD kaydıyla 2017 Grammy Ödüllerine de aday olan Metropolitan Operası'nın Bizet'nin İnci Avcıları prodüksiyonunda buluştu.

Buniatishvili ve Capuçon ilk kez festivalde

46. İstanbul Müzik Festivali'nde bu kez İstanbullu müzikseverler için buluşacak keman virtüözü Renaud Capuçon ve piyanist Khatia Buniatishvili konseri 29 Mayıs Salı akşamı İş Sanat'ta Berrin Erengül ve Eva Barlas gösteri eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Efsanevi piyanist Martha Argerich'in bir araya getirdiği Buniatishvili ve Capuçon, ilk kez 2012 yılında Lugano Festivali'nde verdikleri konserde bir araya geldi. Bugüne kadar Berlin Filarmoni'den NHK Senfoni'ye, La Scala Filarmoni'den Simon Bolivar Orkestrası'na dünyanın önde gelen orkestralarına konuk olan Renaud Capuçon, eleştirmenlerce günümüzün en seçkin kemancıları arasında anılıyor. Çağdaş bestecilerin müziklerini seslendirdiği albümü 2017 Victoires de la Musique tarafından en iyi kayıt seçilirken ECHO Klasik Ödülü'nü de aldı. BBC Proms, Salzburg, Verbier, La Roque d'Anthéron, Hollywood Bowl gibi festivallerin beğenilen konukları arasında yer alan Khatia Buniatishvili, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen G20 Zirvesi'nin başındaki Global Citizen Festivali'nde Coldplay, Shakira, Pharell Williams gibi müzisyenlerin yanı sıra konser verdi. 2017 yılını Los Angeles Filarmoni ve Dresden Filarmoni eşliğinde konserlerle bitiren Khatia Buniatishivi, 2018 yılı başındaki tüm Avrupa'yı kapsayan resital turnesinin ardından Fransa Radyo Filarmoni ile bir Avrupa turnesine çıkıyor.

2017 ECHO Klasik Ödülü’nü alan “Savaşta ve Barışta” festivalde

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran, mezzosoprano Joyce DiDonato'nun projesi Savaşta ve Barışta, Türkiye'de ilk kez 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Barış ve huzura müzik yoluyla ulaşabileceği inancıyla hayata geçirdiği Savaşta ve Barışta projesiyle ECHO Klasik Ödülünü alan, kendi neslinin en güçlü şancıları arasında gösterilen Joyce DiDonato aynı zamanda iki Grammy ödülü ve 4 kez aldığı ECHO Klasik Yılın Kadın Sanatçısı Ödüllünün de sahibi. Sesiyle olduğu kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından bahsettiren DiDonato, mahkûmlarla yaptığı çalışmalar ve geçtiğimiz sene El Sistema Yunanistan'a verdiği destek projesiyle de dünya sorunlarını gündeme taşıdı. Maxim Emelyanchev yönetiminde Il Pomo d'Oro Orkestrası'nın eşlik ettiği projenin kostümleri ise ünlü İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood'un imzasını taşıyor. Savaşta ve Barışta, 1 Haziran Cuma akşamı Mercedes-Benz Türk A.Ş. sponsorluğunda Aya İrini Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin hemen öncesinde Barış İçin Müzik Korosu Aya İrini avlusunda konsere gelen dinleyicileri karşılayacak.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak Mischa Maisky, iki konserle müzikseverlerle buluşacak

46. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü, dünyada solist olmadığı önemli orkestra, birlikte çalmadığı efsanevi isim kalmayan, Rostropovich ve Piatigorsky'nin varisi olarak anılırken, iki isimle de çalışmış tek isim olma ayrıcalığı taşıyan, kendi özgün yorumculuk üslubuyla kendisi de efsanevi viyolonselciler arasında yerini alan Mischa Maisky'e takdim edilecek. Kendini her anlamda dünya vatandaşı olarak tanımlayan Mischa Maisky, Deutsche Grammophon etiketi altında dünyanın en önemli orkestralarıyla 35'in üzerinde albüm kaydetti. Pek çok kez Grammy'e aday gösterilen Maisky'nin albümleri birçok ödül aldı. Festival, benzersiz kariyeri ve hayat hikâyesine sahip Maisky'i iki konserde birden ağırlayacak. Maisky ilk konserini köklü geçmişiyle tanınan Franz Liszt Oda Orkestrası'yla 2 Haziran Cumartesi günü Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirecek. Konser öncesinde sanatçıya Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek. Festivalin bu yılki temasına gönderme yapan ve sanatçının kızı Lily ve oğlu Sascha'yla birlikte gerçekleştireceği Maisky Kesişmeleri başlıklı konseriyse 4 Haziran Pazartesi akşamı Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.

Yıldızlarla Oda Müziği serisi Skride Quartet'i ağırlıyor

İstanbul Müzik Festivali, solo kariyerlerinde dünya çapında üne sahip sanatçılardan oluşan oda müziği topluluklarını dinleyicilerle buluşturan Yıldızlarla Oda Müziği serisinde, iki kardeş tarafından kurulmuş, müzik âşığı dört solistin müzik tarihinin en sevilen piyanolu dörtlülerini müzikseverlere sunmak üzere bir araya geldiği özel proje Skride Quartet'i ağırlıyor. Kemanıyla dinleyenleri büyüleyen Baiba Skride, yorumculuğu ile yankı uyandıran kardeşi piyanist Lauma Skride, BBC orkestralarıyla kayıtlar yapan viyolacı Lise Berthaud ve Avrupa Konser Salonları Organizasyonlarının Yükselen Yıldızı seçilen viyolonselci Harriet Krijgh'ten oluşan Skride Quartet'in konser programı bestecilerin oda müziği eserlerini adeta senfonik yapıt gibi ele aldıkları eserlerden oluşuyor. Yıldızlarla Oda Müziği – I konseri 30 Mayıs Çarşamba akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da gerçekleştirilecek.

Festival “Yarının Kadın Yıldızları” ile geleceğin müzisyenlerini keşfediyor

46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları” destek fonundan faydalanmaya hak kazanan 14 genç kadın müzisyen belirlendi. Klasik müziğin farklı alanlarından üstün yetenekli kadın müzisyenlere destek olmayı amaçlayan projenin tüm bilet gelirlerinin de aktarılacağı destek fonu dinleyicilerinin de katkılarıyla oluşturulacak. Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar, 28 Mayıs Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da, Türkiye'nin ilk “harika çocuğu” İdil Biret'in de onur konuğu olacağı Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Konser bilet gelirleri, Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'na destek için aktarılacak.

Festival eser siparişleriyle sanatsal üretime katkıda bulunmaya devam ediyor…

Amsterdam Sinfonietta & Ferhan ve Ferzan Önder

İstanbul Müzik Festivali 2011 yılından bu yana yerli ve yabancı bestecilere verdiği eser siparişleriyle sanatsal üretime ve çağdaş müzik repertuvarının genişlemesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Amsterdam Sinfonietta /Muzıekgebouw Aan 't Ij, Norveç Oda Orkestrası, Orchestre De Picardie – Région Hauts-de-France, BBC Konser Orkestrası ve İstanbul Müzik Festivali'nin ortak siparişçisi olduğu Together Remember to Dance / Birlikte Hatırla Dans Etmeyi eserinin Türkiye prömiyeri 5 Haziran Salı günü Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Hollanda'nın tek profesyonel yaylı orkestrası Amsterdam Sinfonietta ile 16 Kasım 2017'de yapılan dünya prömiyerinde dakikalarca ayakta alkışlanan eserin Türkiye prömiyeri, heyecan verici eserleriyle günümüzün en çok özel sipariş olan bestecileri arasında sayılan besteci Dobrinka Tabakova'nın katılımıyla gerçekleştirilecek. Köklü Alman müzik geleneğinden beslenirken son derece yenilikçi ve disiplinlerarası işbirlikleriyle de ismini duyuran Amsterdam Sinfonietta, sınırlı sayıdaki şefsiz orkestradan biri. Başkemancısı, sanat direktörü ve yönetmeni Candida Thompson olan orkestranın solistleri Ferhan ve Ferzan Önder piyano ikilisi olacak.

Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında besteci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Dobrinka Tabakova ile bestecilik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Festival Özel Prodüksiyonu: Yolda

46. İstanbul Müzik Festivali, Gülsin Onay'ın piyanodaki yorumlarını Murathan Özbek'in kamerasıyla buluşturan çok disiplinli bir projenin dünya prömiyerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Murathan Özbek'in kamerasından gitmek, uzaklaşmak, yolda olmak hissini yansıtan görüntüler eşliğinde aynı hisleri barındıran Beethoven'ın Les Adieux'su, Schubert ve Liszt'in Auf dem Wasser zu singen'i, Ravel'in Ondine'i gibi eserlerle özel hazırlanan repertuvar Gülsin Onay yorumuyla özel bir müzik ziyafetine dönüşecek. İstanbul Müzik Festivali ve Bodrum Müzik Festivali ortak prodüksiyonuyla hazırlanan Yolda, 11 Haziran Pazartesi akşamı Süreyya Operası'nda Nobel İlaç gösteri sponsorluğunda dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Festivalin kapanışında Pekineller İngiliz Oda Orkestrası ile bir araya geliyor

İngiliz Oda Orkestrası ile turnelerden albümlere uzanan pek çok başarılı işbirliği gerçekleştiren Güher & Süher Pekinel bu kez 46. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanış konseri için bir araya gelecek. Piyano ikilisi olarak ilk konserlerini altı yaşında veren ikiz kardeşler Güher ve Süher Pekinel, sıradışı şiirsel müzikaliteleri, teknikleri, özgün stil ve yorumlarıyla tüm dünyada övgüler toplamaya devam ediyor. Pekineller Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw dâhil, dünyanın önde gelen tüm orkestraları eşliğinde sahneye çıktı. Diskografisindeki 860 albümle dünyanın en çok kayıt yapmış oda orkestrası unvanını elinde tutan İngiliz Oda Orkestrası ise aynı zamanda en fazla ülkede konser vermiş olma ayrıcalığına sahip. Topluluk ilk hâmisi olan Benjamin Britten'dan bu yana efsanevi şef ve solistlerle çalıştı. İngiliz Oda Orkestrası James Bond filmlerinden bazıları ile 2005 yapımı Aşk ve Gurur dâhil, pek çok filmin müziklerini de kaydetti. İngiliz Oda Orkestrası ve Güher & Süner Pekinel konseri 12 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Amerikalı şef Gerard Schwarz'ın yöneteceği konser ile 46. İstanbul Müzik Festivali görkemli bir kapanış yapacak.

Öğrencilere müjde

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini ücretsiz olarak takip edebiliyor. Öğrencilerin, katılmak istedikleri konserden bir gün önce, rezervasyon@iksv.org adresine e-posta ile ad ve soyadı bilgileriyle birlikte öğrenci belgelerini göndermeleri gerekmektedir. Konser için onaylar e-posta adreslerine ulaştırılacaktır.