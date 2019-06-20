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46’ncı ‘Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’ başladı
46’ncı ‘Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’ başladı
Mersin'în Silifke ilçesinde, bu yıl 46'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' törenle başladı.
Kültür Sanat 20 Haziran 2019 - 10:20

Mersin’de, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler kapsamında, Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kaymakam Şevket Cinbir, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, oda başkanları, STK temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar, stadyumdan Anıt Meydanı´na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Yol boyunca alkışlarla desteklenen kortejde İzmir Marşı söylendi.
Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, “Türkiye´de 46 yıldır aralıksız kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin diğer festivallerden farkı, ülke içerisinde kutlanan 3’üncü büyük festival olmasıdır. Bu yıl kutlamayı hedeflediğimiz festival etkinliklerimiz arasında masa tenisi, satranç ve futbol turnuvaları, amatör ses yarışması, sanatçı konserleri, batırık ve yoğurt yarışması yer almaktadır” dedi.
(DHA)

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